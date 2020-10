Internaționalul Nicolae Calancea a oferit un master class pentru copiii de la o școală de fotbal

Internaționalul moldovean, portarul Nicolae Calancea vrea să crească o nouă generație de portari în țara noastră. Zeci de copii de la o şcoală de fotbal din capitală au participat la un master class oferit de goalkeeperul echipei Sfântul Gheorghe Suruceni.



Calancea le-a dat lecții prețioase tinerilor portari, iar micuții au rămas încântați de așa un oaspete renumit, care în scurt timp le-a devenit idol.

"A fost interesant. Am învățat multe lucrurir noi și folositoare pentru viitor. Am un favorit, dar dup[ ce acum l-am cunoscut pe Nicolae, deja el este favoritul meu."



"Am învățat să sar și am mai învățat cum să aterizez corect."



"Am învățat cum să prind mingea, cum să sar pe jos."



"La acest antrenament am învățat cum să prind mingea corect și cum să dau o pasă corect. Aș vrea să devin un portar ca Gianluigi Buffon."



"Prezența unor așa oaspeți este o adevărată sărbătoare pentru copii. Este un fotbalist foarte experimentat, un star al fotbalului moldovenesc. Când au aflat că va veni la ei așa un oaspete, copiii erau foarte fericiți. Mă sunau părinții să întrebe dacă e adevărat sau nu."



Nicolae Calancea spune că obișnuiește să participe la așa evenimente, iar copiii sunt motivați și mai mult și unii din ei îi pot urma exemplul.



"Sper să se organizeze așa gen de activități cât mai mult și nu doar din partea mea, dar și alți jucători de la națională sau de la alte echipe. De ce nu de plecat și prin alte localități. Prinde bine copiilor, e bucuria lor. E și bucuria mea. Nu prima dată am făcut așa ceva. Am mai făcut-o și în România. Ar fi bine pentru copii. Este un stimul pentru ei. Așa o să vadă că există și în Moldova fotbal", a declarat Calancea.



Nicoale Calancea a revenit recent în campionatul Moldovei după șase ani petrecuți în fotbalul din România, acolo unde a jucat la Ceahlăul Piatra Neamț, FC Voluntari, Universitatea Craiova, Academica Clinceni și Dunărea Călărași.

Discipolul clubului de fotbal Zimbru a mai jucat la Krîlia Sovetov Samara acum 11 ani.



Pentru prima reprezentativa a Moldovei a evoluat în 19 partide.