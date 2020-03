Internaţionalul moldovean Radu Gînsari, nevoit să stea izolat în casă pe timp de pandemie

Este cazul internaţionalului moldoveanFotbalistul în vârstă de 28 de ani a fost împrumutat până în vară la Hapoel Ironi Kiryat Șmona de la clubul rusesc Krîlia Sovetov Samara.Mijlocaşul, care în perioada anilor 2017-2019 a fost legitimat la Hapoel Haifa, un alt club din Israel, nu a avut nevoie de adaptare. A fost titular în toate cele 4 patru meciuri de campionat şi a marcat un gol. Parcursul său reuşit a fost însă întrerupt din cauza izbucnirii pandemiei COVID-19."Am venit să joc, am început să prind ritmul meciurilor după o pauză de o lună, cauzată de vacanţă, dar la un moment dat s-a stopat tot. Ghinion este atunci, când tu te accidentezi. Aici este un lucru mai în masă. Toţi sunt în aceeaşi situaţie, nu doar eu", a menționat Gînsari."Acum termin cartea "De ce iubim femeile", scrisă de Mircea Cărtărescu. Am mai citit cărţile autorilor români: Radu Constantinescu, "Necenzurat". Depinde fiecare ce iubeşte. Eu prefer în această perioadă lectura mai uşoară""Până la urmă, tebuie să mă gândesc la mine şi voi vedea: unde voi avea mai mult timp de joc, acolo voi merge. Sunt la vârstă la care nu vreau să stau pe bancă. Nici nu contează banii atât de mult. Să stau un an pe bancă şi apoi să-mi termin cariera?", a declarat fotbalistul.Radu Gînsari este discipolul clubului Buiucani.Pentru echipa naţională a Republicii Moldova Radu a jucat 39 de partide şi a înscris 7 goluri.