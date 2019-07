Internaţionalul italian Nicolo Barella, la Inter Milano pentru cinci ani

scrie agerpres.ro. Potrivit presei italiene, Barella va evolua sezonul viitor sub formă de împrumut la Inter, ulterior urmând să fie transferat definitiv.Pentru perioada de împrumut, Inter va achita lui Cagliari 10 milioane euro, apoi va plăti alte 30 milioane euro plus 10 milioane euro bonusuri.Nicolo Barella (22 ani) are deja şapte selecţii la prima reprezentativă de fotbal a Italiei.Format la Cagliari, mijlocaşul a evoluat în 121 de meciuri pentru această formaţie, marcând şapte goluri.