Internaţionalul englez Harry Maguire, de la Leicester City la Manchester United

Internaţionalul englez Harry Maguire, fundaşul echipei de fotbal Leicester City, va evolua în următoarele şase sezoane la Manchester United (plus un sezon opţional), au anunţat luni cele două cluburi, scrie agerpres.ro.

Potrivit presei sportive din Marea Britanie, Maguire a devenit, odată cu acest transfer, cel mai scump fundaş din lume, gruparea de pe Old Trafford achitând suma de 90 milioane euro (80 milioane lire sterline).



Mutarea a doborât recordurile înregistrate de fundaşii olandezi Virgil van Dijk, cedat de Southampton la Liverpool pentru 75 de milioane de euro în ianuarie 2018, şi Matthijs de Ligt, vândut de Ajax Amsterdam la la Juventus Torino pentru 75 de milioane de euro, plus un bonus de 10,5 milioane, în iulie.



Maguire este cel de-al treilea transfer efectuat de gruparea pregătită de Ole Gunnar Solskjaer, care i-a mai adus pe lateralul dreapta Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace) şi aripa Daniel James (Swansea).



''Harry este unul dintre cei mai buni fundaşi centrali din lume, suntem încântaţi că am obţinut semnătura lui. Are o viziune bună a jocului şi este o prezenţă puternică pe teren. Este un câştig pentru club'', a afirmat Solskjaer.



Sosit la Leicester City în 2017, de la Hull City, Maguire a avut 69 de apariţii în tricoul fostei campioane a Angliei. Este o prezenţă constantă în naţionala de fotbal a Angliei, evoluând şi în 2018 la CM din Rusia, unde a atins semifinalele.