Internațional moldovean va evolua în România. Gheorghe Anton a semnat cu formația din liga secundă, Gloria Buzău

Acordul este valabil până la finalul actualei stagiuni. Recent, Anton și-a reziliat contractul cu clubul azer Zira Baku."În ultima perioadă puțin am jucat. Acum echipa ne-a oferit această șansă de a juca pentru ei. De acum totul este în mâinile mele.", a declarat acesta."Mă ajută, suntem împreună le aceeași echipă. Este bine că am cu cine vorbi până să mă acomodez. În timpul antrenamentelor și ale meciurilor sper că va fi un plus pentru mine că mai este încă un moldovean cu mine.", a declarat jucătorul.Gheorghe Anton este originar din satul Chițcanii Vechi, raionul Telenești.Ca fotbalist el s-a format la Zimbru Chișinău, iar în perioada anilor 2017-2020 a fost legitimat la Sheriff Tiraspol.Mijlocașul a bifat 8 partide pentru echipa națională de fotbal a Republicii Moldova.