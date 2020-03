Internările medicale programate în clinicile private şi spitalele de stat, SISTATE

Internările medicale programate în clinicile private şi spitalele de stat sunt sistate, în vederea evitării răspândirii noului tip de coronavirus. Restricţiile îi vizează pe pacienţii care nu au nevoie de intervenţii medicale urgente, cum ar fi operaţiile estetice, intervenţiile chirurgicale de corectare a vederii sau internările în scop de profilaxie.

Şi medicii de familie din ţară au un regim special de muncă în această perioadă, iar consultaţiile se fac mai mult prin telefon.

Spitalele de stat nu mai efectueză internări programate din data de 17 martie, iar cele private din 27 martie.



"Aceste decizii, ambele, au fost aprobate în cadrul Comisiei Extraordinare pentru Sănătate Publică. Acest lucru va facilita autoizolarea persoanelor şi protejarea acestora. Şi aici vorbim despre mai multe persoane cu risc sporit de infecţie. Cei cu boli cronice sau persoanele în vârstă", a spus consilierul ministrului sănătăţii, Cristina Stratulat.



În prezent, doar persoanele cu probleme grave sunt internate în instituţiile medicale din Moldova. Sub incidenţa acestei măsuri intră atât clinicile private, cât şi spitalele de stat.



"Noi vorbim despre urgenţă după un nomenclator atunci când este vorba de ore. Ore pentru risc, pentru viaţă. Aici s-ar putea de diversificat un pic. De exemplu în chirurgia abdominală. De urgenţă este apendicita acută, ulcerul perforat, hemoragiile digestive", a spus şeful departamentului chirurgie din cadrul I.M.U., Igor Maxim.



Pacienţii dependenţi de dializă vor putea urma procedurile în centrele medicale specializate pe toată perioada stării de urgenţă. În schimb persoanele care aşteaptă un transplant de organe vor trebui să mai aştepte.



"Pacienţii cu transplant de exemplu hepatic, au un timp. Da ei nu pot la nesfârşit să aştepte acest transplant, dar nici nu nimeresc sub incidenţa urgenţă medico-chirurgicală", a precizat şeful departamentului chirurgie din cadrul I.M.U., Igor Maxim.



Şi personalul medical responsabil de internările pacienţilor aсtivează într-un regim special. De câteva zile, şi Centrul medicilor de familie din oraşul Căuşeni, la fel ca şi alte instituţii de asistenţă medicală primară din ţară, are un program restricţionat.



"Medicii de familie din raionul Căuşeni lucrează conform orarului stabilit. Nu s-au schimbat nici orele nici zilele, 6 zile în săptămână. Altă întrebare este că s-a stopat primire programate pe motiv de supraveghere a maladiilor cronice", a spus şefa Centrului Medicilor de Familie Căuşeni, Valentina Panfilov.



În măsura posibilităţii, medicii de familie consultă pacienţii prin telefon, iar persoanelor care beneficiază de medicamente compensate li se livrează reţete la domiciliu.



"Aceşti pacienţi fac parte din grupul de risc major de a se îmbolnăvi şi a se da complicaţii cu COVID -19. Medicul de familie, cu echipa sa prescrie reţete la solicitarea telefonică, şi cu următoarea distrubuire, sau dacă vine o rudă mai tânără sau asistenţi medicali duc reţetele la domiciliul pacientului", a mai spus şefa Centrului Medicilor de Familie Căuşeni, Valentina Panfilov..



Internările programate în instituţiile medicale private şi de stat vor fi interzise cel puţin până în data de 15 mai. Starea de urgență le oferă autorităților posibilitatea de a limita anumite drepturi cetățenești și de a recurge la măsuri extreme, pentru a preveni sau înlătura anumite riscuri pentru țară.