Interesele şi averele celor patru candidaţi la şefia Procuraturii Generale (DOC)

Ministerul Justiției anunță că în cadrul concursului pentru şefia Procuraturii Generale, Comisia pentru preselecția candidaților a analizat candidații ţinând cont de pregătirea, abilitățile profesionale, integritatea și calitățile personale ale acestora. Urmare a rezultatelor testului psihologic și punctajului final obținut de către candidați la interviu, Comisia a decis înaintarea către Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) lista următorilor candidați în ordinea alfabetică:

Crîșmaru Oleg este ofiţer superior de urmărire penală pe cazuri excepţionale din cadrul CNA şi are grad de locotenent-colonel. Până în 2017 a activat în cadrul Serviciului Vamal în calitate de şef de direcţie, iar în anul 2016 a deţinut şi funcţia de Procuror în cadrul Procuraturii din Basarabeasca. Cunoaşte limba română, rusa şi engleza şi are studii în drept. În acest an, Crîşmaru a candidat şi pentru funcţia de şef al Centrului Naţional Anticorupţie.

Potrivit declaraţiei de avere pentru anul 2018 a lui Oleg Crîşmaru, care este publicată pe site-ul ANI, acesta a obţinut 241 692.38 de lei din salariu, adică a ridicat câte 20 de mii de lei pe lună. Familia Crîşmaru deţine opt terenuri de pământ. Totodată, în proprietatea familiei candidatului sunt două case dobândite în 2011. O casă este construcţie nefinisată, preţul căreia se ridică la 650 de mii de lei, iar cea de-a doua, obţinută prin moştenire, se astimează la 80 de mii de lei. În declarţie este indicat şi un apartament, cumpărat în 2005, acesta are o suprafaţă de 54 m.p. şi ar costa aproape 300 de mii de lei. Oleg Crîşmaru deţine şi un automobil de model Kia Ceed, anul fabricării 2013, pe care l-a procurat în 2017. Preţul maşinii este de 140 de mii de lei.

Gribincea Vladislav este preşedinte al Centrului de Resurse Juridice din Moldova şi este avocat de profesie. Gribincea a participat la elaborarea mai multor acte din domeniul Justiţiei, a fost preşedintele grupului privind reformarea Procuraturii în perioada anilor 2013-2016, totodată a fost membrul grupului de experţi care a asistat CSP la elaborarea Regulamentului privind evaluarea procurorilor. În CV, candidatul a indicat că vorbeşte trei limbi: româna, rusa şi engleza.

Potrivit portalului anticorupţie.md, în 2016, Vladislav Gribincea a făcut o donație în valoare de 8.500 de lei către Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de actualul premier Maia Sandu. În 2017, el a donat partidului 1.000 de lei, iar în primul trimestru al anului 2018 - 500 de lei, conform rapoartelor financiare prezentate de formațiunea politică la CEC. Totodată, Vladislav Gribincea a fost avocatul fostului lider PLDM Vlad Filat la CEDO.

Soltan Veaceslav este procuror. În toamna anului 2010, a fost numit procuror șef al Secției tehnologii informaționale și investigații ale infracțiunilor în domeniul informaticii al Procuraturii Generale. Ulterior, a fost numit în funcția de procuror, șef-interimar al Secţiei tehnologii informaţionale şi combaterea crimelor cibernetice în cadrul Procuraturii Generale. Un an mai târziu, în iulie 2017, a fost numit șef al secției respective pentru un mandat de cinci ani.

Potrivit declarației de avere pentru 2018, Veaceslav Soltan a ridicat anul trecut la Procuratura Generală un salariu 360 367.09 lei sau a câte 30 de mii de lei pe lună. Alte 33 de mii de lei le-a obţinut din activitate didactică. În declaraţia candidatului mai este indicat că în 2018 a vândut un automobil KIA MAGENTIS, anul fabricării 2006, cu 10 mii de lei. La capitolul "Venitul obținut din alte surse legale", Soltan a indicat 3735 EUR - diurne de la Comitetul Consiliului Europei, TC-Y şi indemnizaţie de 49 506.96 lei de la CNAS. Familia Soltan deţine un apartament de 70 m.p. dobândit în 2012 şi un automobil TOYOTA AVALON, procurat anul trecut cu 100 de mii de lei.

Stoianoglo Alexandr este jurist și politician din Găgăuzia. În perioada anilor 2009–2014 a fost deputat în Parlament, în cadrul fracțiunii Partidului Democrat din Moldova. A fost vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova (2009–2010), iar în al doilea mandat de deputat a fost președinte al Comisiei parlamentare pentru securitatea statului, apărare și ordine publică. În anii 2011–2014, a fost șeful Grupului de prietenie dintre Parlamentul Republicii Moldova și Duma de Stat a Federației Ruse.

Din 1995 şi până în 2001, Stoianoglo a deţinut funcţia de procuror al UTA Găgăuzia, iar în perioada 2001–2007, a fost adjunct al Procurorului General al Republicii Moldova. În 2015, a părăsit Partidul Democrat şi a candidat independent la funcția de Bașcan al Găgăuziei.