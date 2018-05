INTERESANT: Lucruri normale în Coreea de Sud, dar surprinzătoare în restul lumii

Coreea de Sud este o țară a contrastelor, unde tehnologia modernă se îmbină armonios cu tradițiile asiatice și fiecare excursie aici dezvăluie noi secrete, scrie feminis.ro.

Iată care sunt cele mai remarcabile lucruri din această țară:



1. Statul sprijină femeile însărcinate



Toate femeile însărcinate din Coreea de Sud primesc de la guvern un card de credit special, cu 500 de dolari pe el. O viitoare mamă poate folosi acești bani pe servicii medicale și vitamine. De asemenea, ea beneficiază de anumite facilități pentru transportul în comun, printre care un semnal care se activează când urcă și îi avertizează pe ceilalți pasageri că există o femeie însărcinată iar scaunele rezervate din metrou sunt de culoarea roz. Aceste facilități sunt folositoare mai ales celor la început de drum, când sarcina încă nu se vede foarte bine, care au chiar și locuri de parcare rezervate.



2. Aproape fiecare stație de autobuz are un panou cu programul



Toate autobuzele sunt noi și cu aer condiționat, iar șoferii poartă uniforme cu ochelari de soare și mănuși albe. Autobuzele merg non-stop și o călătorie cu taxiul costă aproape cât una uc autobuzul, mai ales dacă prețul este împărțit la 3-4 oameni.



3. Este normal și permis să guști mâncarea din supermarket



În majoritatea supermarketurilor coreene, alimentele pot fi testate nelimitat. Nimeni nu controlează ce și cât mănâncă cineva înainte de a cumpăra sau nu un produs.



4. Coreenilor le place să ofere șă să primească daruri practice



Un dar tradițional de casă nouă este un bax de hârtie igienică, deoarece coreenii cred că lungimea rolelor implică longevitate. Ei iubesc darurile cu adevărat practice, mai ales cele care pot fi mâncate. De exemplu, conducerea unei companii a făcut angajaților cadou coșuri cu diverse produse alimentare. Aceste coșuri pot fi cumpărate în diverse varietăți din supermarket, mai ales înainte de marile festivaluri.



5. Prezentatorii TV poartă costume tradiționale de Anul Nou Corean



6. Fiecare grădiniță are uniforme în culori diferite, ca în timpul plimbărilor prin oraș să nu se piardă vreun copil



7. Bisericile oferă cadouri mici dar plăcute enoriașilor



De câteva ori pe an, marile biserici programează pentru enoriașii lor vizite la dentist sau coafor. Ele au mulți reprezentanți care ispitesc mereu adepți noi și oameni de afaceri care să le sponsorizeze acțiunile. Una dintre cele mai practicate activități este împărțirea de șervețele umede cu adresa bisericii pe ele, drept pentru care Coreea de Sud are cele mai vizitate biserici din lume.



8. Liceenii învață până la miezul nopții



Copiii coreeni trebuie să învețe foarte mult, cei din școala primară au ore de la 9 dimineața până la 6 seara, cei din gimnaziu ajung acasă în jur de ora 22, iar liceeni trebuie să învețe, de cele mai multe ori, până după miezul nopții. Din păcate, acest lucru nu-i ajută prea mult pe copii, care nu prea mai au viață personală și dorm pe drum dinspre casă până la școală, iar puținul timp liber îl petrec pe rețelele de socializare.



9. Cuplurile poartă haine asemănătoare



Orice tineri îndrăgostiți din Coreea de Sud lasă pe toată lumea să afle că sunt împreună purtând haine asemănătoare. În magazine se găsesc multe ținute asortate.



10. Cea mai bună dovadă de recunoștință pentru un profesor este o cană de cafea alături de câteva dulciuri



Darurile care implică bani sau produse costisitoare sunt considerate mită și sunt inacceptabile, așadar părinții și copiii care vor să-și arate recunoștința față de un profesor oferă deseori o cană de cafea și eventual ceva dulce alături.



11. Metrourile sunt cu tematică



Există foarte multe garnituri de metrou care au diverse tematici din desene animate, iar intrarea lor în stații este anunțată cu vocea personajului respectiv, al cărui mulaj poate fi găsit pe unul dintre scaune.



12. Coreea de Sud este o țară izolată, care nu cunoaște multe dintre tradițiile din restul țării



Dacă întrebi un corean despre o vedetă internațională s-ar putea să te mire faptul că nu știe despre cine vorbești. Coreeni ascultăî extrem de rar muzică din alte țări, nu se uită la filme străine, nu respectă alte tradiții și la școală nu studiază geografia. Cu toate acestea, îți vor vorbi cu plăcere despre K-pop și BTS, reprezentanții de seamă ai acestui stil muzical.



13. Nu mănâncă nici un fel de carne de câine



Aproape nici un tânăr corean n-a mâncat vreodată câine. Cu toate acestea, la unele localuri exclusiviste se mai poate găsi în preparatele din meniu această delicatesă, dar este foarte scumpă. De obicei, aici se mănâncă multă carne la grătar (fără ulei), legume și fructe, însoțite de orez, dar chiar mai mult decât orezul, coreenii iubesc cafeaua.



14. Duc lipsă de coșuri de gunoi și au foarte multe toalete publice



În Coreea de Sud nu prea există coșuri de gunoi, deoarece coreenii sunt foarte curați, dar sunt multe toalete publice la metrou și în fiecare parc, iar acestea rămân mereu curate și au cabine speciale pentru oamenii cu dizabilități. În plus, toaletele pentru femei au și măsuțe speciale pentru schimbare scutecelor copiilor mici.



15. Coreenii muncesc foarte mult



Guvernul corean a început de curând să lupte împotriva muncii exagerate, pentru că multe persoane au cedat chiar la locul de muncă. În această încercare, calculatoarele celor cărora le place să lucreze peste program se vor stinge vinerea după amiază, pentur ca posesorii lor să poată avea o viață normală. Această măsură se presupune că trebuie aplicată tuturor, dar în cazul ocaziilor speciale ea poate fi ignorată. Cu toate acestea, mare parte a populației a cerut excluderea de la această regulă.