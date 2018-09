Interes sporit pentru programul Prima Casă. De la lansare au fost aprobate peste 300 de credite

Tinerile familii, cele cu mulţi copii şi bugetarii manifestă tot mai mult interes pentru programul "Prima Casă". De la lansare au fost aprobate peste 300 de credite în sumă de peste 120 de milioane de lei.

Secretarul de stat la Ministerul Finanţelor, invitat la emisiunea Replica de la Prime TV, spune că proiectul va avea un succes şi mai mare.



"Trei sute nu este mult întradevăr, dar numărul creditelor ipotecare oferite în cadrul programului Prima Casă depăşeste 40 de procente din numărul total de credite ipotecare din ţară. Acum avem 25-30 de credite alocate pe săptămână ceea ce deja vorbeşte mult şi sunt sigur că tin toamnă cererile vor fi şi mai mari. Cred că minimum cinci sau şapte mii de familii, în fiecare an ar putea să acceseze aceste credite şi să îşi procure locuinţă", a spus sectratarul de stat al ministerului Finaţelor, Ion Chicu.



"E nevoie de cât mai multă informaţie. Iar statul, la fiecare etapă a programului, să ţină cont de opiniile potenţialilor beneficiari, ca să îl perfecţioneze", a spus expertul economic, Gabriela Cuneva.



Marina Curtiş este jurist de profesie. Ea are cinci copii şi şi-a cumpărat recent un apartament în Capitală. Femeia susţine că nu a avut posibilitatea să ia un credit standard, pentru că nu aveau ce gaja.



"Procedura nu este grea. Actele care trebuie aduce la bancă sunt carnetul de muncă, certificatul despre mărimea salariul şi certificat că nu are în posesie careva bunuri imobile sau în precedentele 12 luni nu a fost efectuată înstrăinarea bunurilor. Asta e tot. Nu e mult", a spus beneficiară a programului, Marina Curtiș.



Programul guvernamental "Prima Casă" a fost lansat în 26 martie 2018, la inițiativa premierului Pavel Filip.