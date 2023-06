Interdicțiile la importurile unor cereale ucrainene ar putea dura până în septembrie

Luni, 5 iunie, urma să expire restricțiile impuse de UE pe anumite importuri de cereale din Ucraina, în cinci state membre din așa-numita „prima linie” (România, Bulgaria, Polonia, Ungaria și Slovacia), dar ministrul polonez al agriculturii a anunțat că a primit de la Bruxelles o propunere privind extinderea interdicțiilor până pe 15 septembrie, relatează Reuters, citat de moldova.europalibera.org.

Săptămâna trecută, comisarul european pentru agricultură, polonezul Janusz Wojciechowski ceruse ca aceste limitări să fie extinse „cel puțin până în octombrie”, dar „ideal, până la sfârșitul anului”.

UE a stabilit, la 2 mai, restricții privind vânzările de grâu, porumb, rapiță și semințe de floarea soarelui ucrainene în Bulgaria, Ungaria, Polonia, România și Slovacia, pentru a ajuta la re-echilibrarea acestor piețe, saturare de cerealele ieftine de Ucraina.

Tranzitul este permis în continuare prin toate cele cinci țări UE. Prin ricoșeu, și fermierii din R. Moldova suferă, pentru că piețelor lor europene de desfacere sunt „ocupate” de cerealele ucrainene iar prețurile au scăzut foarte mult din cauza ofertei excesive.

Cele cinci țări vizate au cerut prelungirea restricțiilor stabilite inițial până pe 5 iunie. Ucraina a criticat de la bun început aceste măsuri protecționiste.

„Am primit de la Comisia Europeană un proiect al unui nou regulament care interzice importul a 4 produse în cele 5 țări”, a scris ministrul polonez al Agriculturii, Robert Telus, pe Twitter. „Data menționată în proiect este 15 septembrie”. „Este încă un proiect, dar sper că va intra în vigoare de mâine”, a adăugat el.

