INTER VREA REVANȘA: 25 noiembrie, 22:00, Internazionale-Real, LIVE la PRIME

Internazionale Milano - Real Madrid este unul dintre cele mai așteptate meciuri ale Ligii Campionilor din această săptămână. Partida se va disputa miercuri, 25 noiembrie, pe celebrul stadion "San Siro".

La începutul acestei luni "galacticii" au învins gruparea italiană cu 3-2, iar acum "nerazzurri" sunt dornici de revanșă.

Unul dintre fotbaliștii-cheie din angrenajul formației milaneze este mijlocașul central Nicolo Barella.



Nicolo Barella:"Mezzala este o persoană care face legătura dintre defensivă si ofensivă. Aici un mezzala trebuie să fie la înălțime în ambele faze. E omul de care depinde tranziția mingii din apărare in atac."



Barella îl are ca exemplu chiar pe antrenorul său Antonio Conte, care pe vremea lui era considerat unul dintre cei mai buni mijlocași ai planetei.



Nicolo Barella:"M-a ajutat foarte mult. Am devenit un fotbalist mult mai complet. Cunosc mai bine cum să gestionez unele situații. Știu când trebuie să urc, când să aștept. El m-a ajutat în multe aspecte."



Totodată, fotbalistul a mărturisit că idolul lui din copilărie a fost sârbul Dejan Stankovic, care a fost legitimat la clubul italian în perioada 2004-2013.



Nicolo Barella:"Eram fanul golurilor sale. Era un mijlocaș versatil, care interpreta în modul lui poziția de mijlocaș. Mă fascina mereu."



Meciul dintre Inter și Real Madrid va fi transmis în direct de postul de televiziune PRIME de la ora 22:00.