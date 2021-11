Inter Milano a ajuns la Chişinău. Super starurile fotbalului mondial, întâmpinate de câţiva suporteri

Campioana Italiei, Inter Milano, a aterizat pe aeroportul de la Chişinău. Super starurile fotbalului mondial au fost întâmpinate de câţiva suporteri, care i-au strigat rând pe rând, pe fiecare pe nume, când aceştia ieşeau pe uşa sosirilor.

Adversarul Sheriff-ului din Liga Campionilor, Inter Milano a fot întâmpinat de câţiva fani veniţi din Tiraspol.



"Băieţi, nici nu ştiu ce să spun. Sunt fanul lor de mai bine de 20 de ani. Am venit din Tiraspol, acum mergem înapoi pentru că vrem să-i întâmpinăm şi la hotel. Foarte tare vrem să facem fotografii sau măcar să-i atingem", a spus un fan.



Un bărbat ne-a povestit că este fan fidel al echipei Inter, încă de pe vremea când italienii făceau primii paşi în lumea fotbalului mondial:



"Sincer toţi sunt preferaţii mei, nu pot să spun că îl admir pe unul singur sau poate Nicolo Barella.

- Sunteţi de la Tiraspol?

- Da.

- Pentru cine veţi ţine pumnii mâine?

- Pentru Inter desigur! Eu sunt fanul Inter din anul 98 când clubul abia îşi începea activitatea. Pe acea vreme nici măcar nu erau cunoscuţi. De atunci sunt fanul lor şi anume a lui Ronaldo".



Printre suporteri erau şi câţiva veniţi de la mii de kilometri distanţă de dragul echipei preferate:



"- Am venit din Ecaterinburg special pentru meci. Am venit să-i susţinem pe Inter.

- S-a îndeplinit un vis acum?

- Nu este primul meci, este deja al 10-lea an de când merg la meciurile lor, acum de exemplu, este cel mai apropiat punct, cel mai accesibil. Pentru că spre Italia, viza Schengen este greu de obţinut".



Fanii au filmat continuu cu telefoanele idolii lor, deşi le venea greu să creadă că visul a devenit realitate.



Inter şi Sheriff vor juca cea de-a doua partidă directă. În prima care a avut loc acum două săptămâni, gruparea italiană s-a impus la Milano cu 3 la 1. Partida dintre cele două formaţii se va juca miercuri seara cu începere de la ora 22:00. Meciul va fi transmis în direct de PRIME şi CANAL 3.