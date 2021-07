Intențiile cosmice ale lui Chiril Lucinschi. Scrisoarea ex-deputatului moldovean către fondatorul SpaceX (VIDEO)

În Republica Moldova ar putea fi lansat un proiect de pregătire a profesioniștilor pentru transportarea oamenilor pe alte planete, după ce Chiril Luncinschi, ex-deputatul moldovean i s-ar fi adresat cu această propunere într-o scrisoare publică americanului Elon Musk, fondatorul SpaceX.

Mesajul, însoțit de un filmuleț, a fost publicat pe canalul de YouTube al moldoveanului. Chiril Lucinschi a inclus în film fotografii din propria copilărie, în care el apare alături de soțul Valentinei Tereșkova, prima femeie care a zburat în spațiu. De asemenea, apare și ex-președintele țării Petru Lucinschi, alături de cosmonautul Iurii Gagarin. Fostul deputat i-a povestit lui Elan Musk despre Moldova și a menționat că moldovenii au pus bazele celebrei companii Paramount Pictures și că în țara noastră erau produse alimente pentru cosmonauți.

„Știu că acest mesaj sună ciudat, dar dacă stai să te gândești, întreaga națiune a moldovenilor îți propune să lansezi un program educațional global pentru antrenamentul personalului profesionist pe teritoriul țării noastre. Pentru implementarea acestui proiect, este necesară crearea unui nou ecosistem într-o țară selectată separat – în Moldova. Aici am putea aduce și antrena cei mai talentați și înțelepți oameni din întreaga lume, care ulterior, bazându-se pe experiența de sute de ani a umanității, vor dezvolta un prototip al celui mai eficient model de management al unui nou sistem social, eficiența căruia am putea-o testa în țara noastră. Putem alege cel mai bun model cu profesioniști bine antrenați, care să exploreze planetele. Noi, moldovenii, suntem pregătiți să ne alăturăm Programului Space X, pentru a antrena noi manageri new space, precum și a testa cele mai bune modele în țara noastră”, se arată în scrisoare.

Chiril Lucinschi i-a cerut lui Elon Musk să îi ofere un răspuns public la scrisoare.

„Oamenii noștri sunt în căutarea unui astfel de parteneriat. Sunt convins că această nouă alianță dintre țara noastră și compania ta poate deveni o Direcție Nouă pentru întreaga planetă Pământ. Sunt convins de succes, sunt convins că putem atrage cei mai talentați vizionari și pe cei care vor cu adevărat să schimbe lumea, fiecare în domeniul său. Hai să verificăm dacă am dreptate, ce spui? Tot ce trebuie să faci este să răspunzi public la această scrisoare și să vedem câți oameni din toată lumea vor susține ideea”, a mai spus Lucinschi.