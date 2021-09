Intenția deputaţilor PAS de a schimba din nou Legea Carburanţilor, CRITICATĂ de expertul economic Veaceslav Ioniţă

"Sută la sută vor fi modificări. Telespectatorii trebuie să înţeleagă că toate proiectele de lege adoptate ulterior sunt analizate după criteriul efectelor pe care le produc. Ulterior, noi venim cu soluţii de îmbunătăţire.", a explicat Vladimir Bolea.Totodată, deputatul PAS a spus că prețul carburanților se majorează continuu la staţiile PECO din cauza creşterii cotaţiilor la bursele internaţionale. Totuşi, potrivit lui, iniţiativa a avut şi alte scopuri decât reglementarea tarifelor."Scopul era să asigurăm securitatea energetică şi acest scop a fost realizat. În iunie nu am avut vânzări angro, iar la majoritatea staţiilor PECO a lipsit motorină, inclusiv pentru producători agricoli.", a mai spus deputatul PAS.Pe de altă parte, expertul economic Veaceslav Ioniţă, care a participat la emisiune, critică modificările propuse de PAS."Este o metodologie proastă, care nu are nimic comun cu reglementare. Când piaţa este liberalizată şi există concurenţă, atunci oamenii nu vor simţi şocuri mari. Am ajuns până la situaţia absurdă când din cauza uraganului din Statele Unite preţurile la noi au crescut. ", a remarcat Ioniţă.Din 1 septembrie, de când a fost elaborată noua metodologie, preţurile la benzină şi motorină cresc aproape zilnic. Pentru joi, 16 septembrie, ANRE a stabilit un tarif de 20,92 de lei pentru un litru de benzină A95, cu 7 bani mai mult decât miercuri. Un litru de motorină costă 16,74 lei. În aceste condiţii, experţii economici prognozează că în perioada următoare se vor scumpi serviciile, dar şi produsele alimentare.