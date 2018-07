Întâmplare misterioasă în Rusia: O beznă stranie s-a făcut dintr-o dată în miezul zilei

Ceva ciudat s-a petrecut în Siberia. Pe 21 iulie, în miezul zilei, s-a făcut dintr-odată noapte în nordul Yakuției. Bezna a durat câteva ore. O altă beznă, însă, rămâne în continuare: cea din comunicarea autorităților locale, care nici până astăzi nu au oferit o explicație pentru ce s-a întâmplat.

Timp de trei ore, ulițele din localitățile Eveno-Bytantaysky și Zhygansky, situate în cea mai friguroasă regiune din Rusia, Yakuția, s-au acoperit de un întuneric dens, scrie The Siberian Times. O nuanță gălbuie, ca a unui nor de nisip, dilua bezna, citează digi24.ro.

Cum era de așteptat, s-a declanșat panica. Speriați, oamenii au început să își închipuie tot soiul de scenarii. Unii credeau că flăcările unor incendii de proporții se apropiau de localitățile lor, în timp ce alții vorbeau despre o invazie extraterestră. Nu a fost lăsată deoparte nici ipoteza unor experimente militare.

"Zvonurile spun că sateliții americani au înregistrat o explozie de lumină, urmată de creșterea nivelului de radioactivitate. Nu ne vor spune niciodată ce s-a întâmplat", a declarat pentru The Siberian Times un localnic din Eveno-Bytantaysky.

Un alt localnic a decretat, ferm convins: "Există o singură explicație: un OZN!".

"La început, am crezut că era un strat gros de praf. Părea că se apropie o furtună puternică. Aerul s-a întunecat brusc. Și a devenit din ce în ce mai întunecat. Era ceva ciudat. Am dubii că a fost o eclipsă solară. Dacă ar fi fost o eclipsă, de obicei am fi fost anunțați. Și nicio eclipsă nu poate dura atât de mult", a explicat un funcționar.

Alți oameni fugeau pe ulițe și strigau din toți rărunchii că Soarele a dispărut.

Evgheni Potapov, primarul de Verkhoyansk, alt oraș cufundat în întuneric, situat la 675 de kilometri distanță de Yakuția, spune: "Soarele nu a dispărut. Dar s-a întâmplat ceva ciudat în acea zi. Poate că a fost un meteorit. Este ceva foarte neclar".