Întâmplare emoţionantă surprinsă pe coasta Noii Zeelande

Oficialii din Noua Zeelandă au observat săptămâna trecută un delfin cu bot gros îndoliat care îşi căra puiul mort în Bay of Islands din Noua Zeelandă.

Observarea iniţială a puiului, despre care se credea că a fost avortat, a avut loc marţea trecută, iar animalul adult prezintă "un puternic comportament de afecţiune maternă", precum "purtarea puiului pe spate", au precizat cei de la Department of Conservation (DOC) din Noua Zeelandă.

"Mama suferă şi are nevoie de spaţiu şi timp”, a precizat Catherine Peters de la DOC. „Femela are nevoie ca cei din apă să-i dea spaţiul şi respectul de care are nevoie pentru a-şi plânge pierderea", a adăugat aceasta.

Femela delfin se despărţea ocazional de grup, devenind vulnerabilă", au precizat oficialii. Deseori, îşi lăsa puiul în timp ce înota şi revenea la el pentru a-l lua, relatează Fox News, citează descopera.ro.