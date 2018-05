Întâmplare caraghioasă în faţa unui hotel. A PARCAT PORSCHE-UL SUB... O ALTĂ MAŞINĂ. Trecătorii, uluiţi (VIDEO)

Întâmplare caraghioasă în orașul australian Sydney. Angajatul unui hotel din metropolă a parcat Porsche-ul unui client sub ... o altă mașină. A fost nevoie de intervenția unui echipaj de descarcerare pentru a scoate automobilul de lux.



Zeci de trecători s-au adunat în faţa hotelului și au filmat toată pățania. Mulți dintre ei credeau inițial că este vorba despre o farsă.



"Când am văzut această scenă am crezut inițial că a fost organizat special pentru vreo emisiune telivizată sau vreun film. Dar, din câte se pare, totul este real", a menţionat un trecător.



Bărbatul nu a fost rănit, dar va trebui să achite cheltuielile de reparaţie a celor două maşini pe care le-a avariat.