Întâmplare amuzantă cu implicarea unui fotbalist. Vezi ce a mâncat

Spectacol total la echipa naţională de fotbal a Braziliei! Jucătorul Matheus Henrique le-a amuzat la maximum pe colegi şi membrii staff-ului tehnic, când a povestit cum a confundat un şerveţel cu o mâncare tradiţională.

Mijlocaşul a debutat pentru prima reprezentativă a ţării sale în amicalul cu Senegal, iar după joc a primit botezul la "Selecao". Henrique a fost scos în faţa tuturor şi a fost nevoit să povestească o întâmplare amuzantă.

"Însoţitoarea de zbor a venit şi avea ceva pe o tavă, s-a folosit de un cleşte de pâine. A împărţit tuturor, mi-a dat şi mie. Am luat şi am văzut că era cald. Am crezut că este Tapioca şi am muşcat".