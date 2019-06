Întâmpinaţi cu muzică de fanfară! Luptătorii moldoveni de sambo, care au cucerit medalii la Jocurile Europene de la Minsk, au revenit acasă

Întâlniţi acasă cu pâine şi sare, dar și cu muzică de fanfară! Luptătorii moldoveni de sambo, reprezentanți ai Republicii Moldova, care au cucerit medalii la Jocurile Europene de la Minsk, au revenit în patrie, fiind întâlniţi la Aeroportul Internaţional Chişinău de rude, prieteni şi colegi.



Sabina Artemciuc a devenit vicecampioană în categoria de greutate de până la 60 de kilograme. Ea a pierdut finala în faţa reprezentantei ţării organizatoare, belarusa Vera Gorelikova.



"Sunt foarte fericită! Am mers mulţi ani spre acest succes. Lupta sambo nu este un gen de sport olimpic şi am participat în premieră la Jocurile Europene. Am reuşit să urc pe a doua treaptă a podiumului, fiind învinsă doar de o sportivă belarusă", a menţionat Artemciuc.



Paulina Eşanu a obţinut medalia de bronz în categoria de greutate de până la 52 de kilograme. În finala mică a competiției, sportiva în vârstă de 18 ani a învins-o pe ucraineanca Maria Buiok.



"Sunt mulţumită de rezultat. Pentru mine contează foarte mult medalia obţinută la moment. Când voi fi eu la anii lor, poate voi sta prima", a declarat Eşanu.



Denis Tachi a obținut medalia de bronz în categoria de greutate de până la 100 de kilograme, reuşind să se impună în finala mică în faţa ucraineanului Andrii Boloban.



"Această competiţie se echivalează cu Jocurile Olimpice, ce se petrec o dată în 4 ani. Acolo participă cei mai titraţi sportivi din lume din ratingul mondial. Desigur, orice întâlnire este valoroasă şi responsabilă", a subliniat Tachi.



Competiţia din Belarus se va încheia pe 30 iunie. Republica Moldova este reprezentată la Jocurile Europene de 50 de sportivi.