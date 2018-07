Întâlnirea dintre Trump și Putin s-a încheiat. La ce concluzii au ajuns cei doi după summit-ul de la Helsinki (FOTO/VIDEO)

Donald Trump şi Vladimir Putin s-au aflat astăzi la palatul prezidenţial din capitala Finlandei, unde au avut o întâlnire pregătită şi aşteptată îndelung. S-a discutat despre ea încă de la momentul învestirii în funcţie a lui Donald Trump, în urmă cu un an şi jumătate. Kremlinul numeşte această întâlnire principalul eveniment al verii şi o întâlnire de o mare importanţă pentru întreaga lume.

La ora 18:10 a început conferința de presă, cu mai bine de o oră de întârzirere.

Vladimir Putin a spus că relațiile bilaterale sunt într-un stadiu complicat, dar că negocierile s-au desfășurat într-o atmosferă de business și le poate considera reușite.

"Era războiului rece este a trecutului îndepărtat", a subliniat el.

Președintele Rusiei a mai spus că există o dorință comună de a remedia partea negativă a relațiilor: "Trebuie să cooperăm pe o mare gamă se subiecte".

"Vrem să mergem mai departe cu integrarea cooperării militare. Această situație din prezent este periculoasă, în ceea ce privește interzicerea testelor nucleare", a spus Putin.

El a adăugat că Rusia și SUA vor să se implice activ în ceea ce privește Siria, ceea ce implică și criza umanitară: "Avem tot ce ne trebuie pentru a asigura succesul".

"Vom face pași pentru instalarea unei păci durabile. Acest lucru este posibil grație președintelui Trump. Ne-am declarat și îngrijorarea în privința problema nucleară iraniană. Atragem atenția asupra caracterului pacifist al programului nuclear iranian", a spus Putin.

El a vorbit și despre situația din Ucraina, afirmând că respectă acordurile de la Minsk, și a spus, pe de altă parte, că SUA ar trebui să îndemne autoritățile ucrainene să respecte aceste acorduri.

"Preșdintele Trump a menționat subiectul intervenției ruse în alegerile americane, iar eu voi repeta: statul rus nu a intervenit și nu va interveni în afacerile interne ale SUA", a spus Vladimir Putin.

"În general suntem mulțumiți de rezultatul primei noastre întâlniri, îi sunt recunoscător lui Donald Trump. Nu am rezolvat toate motivele de neînțelegere, dar am făcut pași în acest sens", a încheiat el.

"Azi sunt aici pentru a continua tradiția dilplomației americane, pentru că abordarea diplomatică e preferabilă conflictului, pentru că așa e mai bine și pentru SUA, și pentru Rusia și pentru înreaga lume. Am văzut consecințele atunci când diplomația este lăsată de-o parte și am văzut rezultatele atunci când există cooperare", a spus Donald Trump.

"Relațiile noastre nu au fost niciodată mai rele, dar asta s-a schimbat în urmă cu 4 ore", a adăugat el.

Trump a spus că există acum șansa de mai multă stabilitate în lume și că este dispus să riște din punct de vedere politic pentru a atinge acest scop.

"Am discutat și despre proliferarea nucleară, l-am pus la curent cu ce am discutat cu președintele Kim, în Coreea de Nord. Am discutat și despre teroristul islamic, despre atacurile îngrozitoare, și am deschis să păstrăm deschisă cooperarea între noi, între agențiile și instituțiile noastre pentru a asigura siguranța cetățenilor", a spus Trump.

El a adăugat că i-a ajutat pe ruși să dejoace un atentat planificat să aibă loc în Sankt Petersburg.

Trump a vorbit și despre situația din Siria, arătând că a decis să facă presiuni asupra Iranului, pentru a limita violența din Orientul Mijlociu.

"Întâlnirea de azi e doar începutul unui proces mai lung, duce mai departe o tradiție diplomatică și a fost foarte constructivă, în interesul ambelor țări. Sunt sigur că ne vom întâlni des, în viitor, și vom rezolva toate problemele", a încheiat el.

Un jurnalist rus l-a întrebat pe Trump despre declarația sa privind "eliberarea" Europei de dependența de gazele rusești.

"Acest proiect va fi finalizat, este cel mai mare proiect petrolier și în domeniul gazelor naturale. Am discutat cu Angela Merkel în termeni destul de duri. Avem acum mai multe surse , lar SUA sunt diferite față de cum erau în urmă cu câțiva ani. Acum suntem nr. 1 în lume și suntem competitori foarte buni", a spus el.

"Putin este un competitor foarte bun", a răspuns Trump, la o altă întrebare.

La rândul său, Putin a spus că este dispus ca Rusia să lucreze cu SUA la niște reglementări privind piața de energie, astfel încât să aibă de câștigat toți consumatorii.

"În ceea ce privelște North Stream 2, Trump și-a exprimat îngrijorarea în ceea ce privește tranzitul prin Ucraina, i-am explicat că nu vom pune probleme", a spus președintele Rusiei.

Analiştii politici, dar şi oficialii de la Moscova, se aşteaptă ca Vladimir Putin să fie cel care ar putea insista pentru acest subiect. Moscova a ameninţat în repetate rânduri că va ieşi din Tratatul Forţelor Nucleare Intermediare, pe motiv că elementele instalate de americani la Deveselu încalcă acest acord, semnat în 1986.

"Cei doi lideri ar putea ridica problema Tratatului Forţelor Nucleare Intermediare, inclusiv în contextul desfăşurării de către Statele Unite în România a unor platforme de lansare care pot să lanseze nu doar rachete de interceptare, ci şi rachete inteligente Tomahawk", a declarat unul dintre consilierii lui Vladimir Putin.

Încă de la discuţiile preliminare pentru instalarea scutului antirachetă în Europa, Rusia s-a plâns că această facilitate nu este una defensivă, aşa cum susţin Statele Unite, ci un avanpost ofensiv al Occidentului la graniţele sale. În urmă cu un an, oficialii ruşi au acuzat că la Deveselu au fost montate rampe universale care permit şi lansarea de rachete Tomahawk spre poziţii de pe partea europeană a Rusiei.

Din cauza acestui lucru, susţin ruşii, Europa nu va mai fi în siguranţă şi acuză NATO că a adus armament ofensiv în România, Bulgaria, Polonia şi Ţările Baltice, lucru care crește riscul unor incidente militare şi încalcă Tratatul Forţelor Nucleare Intermediare.

Întreaga lume este cu ochii pe întâlnirea celor doi lideri mondiali. Vineri, un conslier al Kremlinului declara că îl consideră pe Donald Trump un prieten al Rusiei.

Este o întâlnire extrem de interesantă și prin prisma experienței celor doi șefi de stat. Pe de o parte Vladimir Putin, care are în spate 18 ani de putere și întâlniri cu alți trei președinți americani. Pe de altă parte Donald Trump, care se poate lăuda cu o experiență de numai 18 luni la Casă Albă.