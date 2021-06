Întâlnirea de gradul zero de la Geneva a început. Putin şi Biden şi-au zâmbit unul altuia şi şi-au dat mâna

Mult aşteptata întâlnire dintre preşedintele american, Joe Biden, şi omologul său rus, Vladimir Putin are loc în aceste momente la Geneva. Cei doi lideri au ajuns separat la Vila La Grange, unde au fost întâmpinați de președintele Elveției, gazda evenimentului. Ulterior, preşedintele american şi omologul său rus şi-au dat mâna înainte de a intra la discuții.Înainte de începerea discuţiilor cu uşile închise, cei doi lideri au făcut schimb de amabilități."Aş vrea să vă mulţumesc pentru iniţiativa de a organiza această întâlnire. Ştiu că aţi avut o călătorie lungă, aveţi mult de lucru. Relaţiile americano-ruse au multe probleme, care trebuie rezolvate la cel mai înalt nivel. Sper că întâlnirea va fi una productivă.""Mulţumesc. Aşa cum am spus şi afară, întâlnirile faţă în faţă sunt mereu binevenite. Trebuie să hotărâm care sunt probleme comune şi cum am putea să le rezolvăm împreună."Oficialii americani au spus că se aşteaptă ca discuţiile să dureze cinci ore sau chiar mai mult. În protocolul întâlnirii nu este prevăzută și o cină comună. După summit, Biden şi Putin vor ţine declaraţii de presa separate. Potrivit presei internaţionale, Rusia a cerut o conferinţă comună în timpul negocierilor legate de eveniment, dar Casa Albă a refuzat. Întâlnirea dintre Putin și Biden vine în contextul creșterii tensiunilor ruso-americane.Recent, Rusia a inclus Statele Unite în lista ţărilor neprietenoase, iar Joe Biden l-a numit ucigaş pe Vladimir Putin. Totodată, mai multor oficiali ruşi le-au fost impuse sancţiuni pentru diverse acţiuni printre care anexarea Crimeei, presupusa implicare a Moscovei în alegerile prezidenţiale din SUA, atacurile cibernetice ale hackerilor ruşi, dar şi reţinerea opozantului Alexei Navalnîi. În cadrul unui interviu oferit recente, Vladimir Putin a menţionat că Navalnîi nu a ajuns după gratii la ordinul său şi că activistul va fi judecat ca un om de rând.