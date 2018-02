Întâlnirea cu absolveții 2018: Foștii elevi s-au adunat în școlile în care au învățat

Amintirile anilor de şcoală i-au adus împreună astăzi pe mii de absolvenţi. Tradiţional, prima sâmbătă a lunii februarie este ziua în care foştii elevi își dau întâlnire în instituţiile de învăţământ de unde au pornit pe drumul vieții.

Cu această ocazie, elevii Liceului "Vasile Alexandri" din Capitală au pregătit un program festiv.

Absolvenții au venit în şcoli pentru a depăna alături de colegi momentele frumoase trăite împreună şi pentru a-şi revedea profesorii. Vadim Scutaru a terminat studiile la Liceul "Vasile Alexandri" acum 21 de ani.



"Iata aici sunt eu."



În prezent el este neurochirurg la Centrul Mamei și Copilului. Bărbatul susține că succesul său îl datorează în primul rând profesorilor.



"Au fost niste ani de liceu extraordinari alaturi de cei mai scumpi si cei mai dragi profesori ai nostri. Am facut atuncea profilul biologie-chimie, de asta si am mers la facultatea de medicina ".



Şi Nicoleta Feodorov-Ganea a revenit cu drag la liceu.



"Port cu mandrie numele de alexandrist . Vin la serviciu ca la mine acasa, mi le sunt dragi si peretii, si bancile si scaunele. "



De la eveniment nu au lipsit nici absolvenții ultimilor ani.



"Revenim si anul trecut si anul acesta cu nostalgie, cu drag si cu emotii extraordinare. "

"Cind eram in clasa 10 asa si spuneam cabinetulu de chimie - noi acasa, pentru ca deriginta noastra era profesoara de chimie. Si astazi am venit ca la noi acasa in Liceul Vasile Alexandri !"

Dascălii de la Liceul "Vasile Alecsandri" au îndrumat până acum 25 de generații.



"Avem si politicieni, si artisti, si actori, si profesori, si medici cu care avem relatie deosebita. Deasta chiar i-am asteptat astazi toti elevii din clasa 12 s-au mobilizat cu scenariu, cu cuvinte frumoase si dans", a spus directorul Liceului "Vasile Alecsandri", Daniela Vacarciuc.



Întâlnirile cu absolvenţii sunt organizate încă din perioada sovietică, iar tradiţia este păstrată în aproape toate instituţiile de învăţământ.