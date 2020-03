ÎNTÂLNIRE MATINALĂ la Guvern între veterani și premier. Un fost combatant, REVOLTAT că jurnaliştilor le-a fost îngrădit accesul

O nouă întâlnire între veterani și premierul Ion Chicu. Foştii combatanţi au revenit la sediul Executivulu, la primele ore ale dimineții, iar subiectul central al discuţiilor a fost constituirea unui Comitet al veteranilor, care să intermedieze dialogul cu autoritățile centrale. Alte revendicări, cum ar fi demiterea ministrului Ciocoi și majorarea indemnizațiilor au fost lăsate pe plan secund.

Deși reuniunea de aseară s-a desfășurat în prezența presei, astăzi, premierul Chicu a decis ca jurnaliștilor să le fie îngrădit accesul.

Acest lucru l-a revoltat pe unul dintre liderii veteranilor, care a părăsit sala, în semn de protest: "A spus vreţi disciplină, ori vreţi show. V-a numit pe dumneavoastră show. Eu nu vă tratez în felul următor. Eu cred că fără dumneavoastră nu trebuie de petrecut ceea ce se petrece aici. Noi secrete nu avem".



Ulterior, premierul Chicu s-a justificat prin faptul că discuțiile au fost mai mult de ordin tehnic, iar prezența jurnaliștilor nu era necesară.



"Şedinţa de astăzi, de la ora 07:00, a fost una tehnică, de lucru. În momentul în care în persoana respectivă a solicitat prezenţa dumneavoastră, am spus că noi avem aici o şedinţă de lucru, nu facem show, nu m-am referit la dumneavoastră", a precizat premierul Ion Chicu.



Şeful Executivului a mai spus că Guvernul va ține cont de solicitările protestatarilor și caută soluții astfel încât să detensioneze situația.



"Va fi creat un grup de lucru în care vor fi reprezentanţii Cancelariei de Stat şi ai veteranilor, pentru a elabora concepul de creare şi funcţionare a acestei subdiviziuni. Ne-am propus ca timp de două săptămâni să creem acest concept ca, ulterior, să punem în practică", a menţionat Chicu.



Veteranii s-au declarat, în linii mari, satisfăcuți de discuții.



"Am discutat despre problemele veteranilor, am discutat despre mecanismul de soluţionarea lor. Dar, cu părere de rău au fost abordate nişte probleme punctuale, noi am propus să le abordăm în ansamblu, ca să fie pentru toţi, nu doar pentru unul care azi sau mâine e bolnav", a spus Constantin Covrig, veteran .



"Nu este vorba că suntem mulţumiţi, dar s-a făcut primul pas. O sa fim mulţumiţi atunci când va fi adoptată legea. Noi am mişcat carul din loc", a subliniat Nicolae Gârbu, veteran.



Totuși, demiterea ministrului de Externe, Aureliu Ciocoi, ca urmare a declarațiilor sale scandaloase referitoare la războiul transnistrean, rămâne în continuare un subiect tabu pentru premierul Chicu. Veteranii insistă, însă, ca șeful diplomației să să plece din funcție.



"Despre domnul Ciocoi mi s-a spus că o să stabileasca un mecanism, or să iasă cu scuze în faţa veteranilor, or să vadă un mecanism ca să soluţioneze această întrebare, dar care mecanism> Noi am cerut demisia", a punctat Andrei eremia, veteran.



Amintim că, ieri, în jur de 1.000 de veterani care au luptat în războiul de la Nistru, au organizat o acţiune de protest în Piața Marii Adunări Naționale. Manifestanţii au cerut demisia președintelui Dodon și a actualului Cabinet de Miniștri. Supărarea lor a fost provocată de declarația ministrului de Externe, Aureliu Ciocoi, care a spus că trupele rusești din regiunea transnistreană nu au provocat, ci au oprit vărsările de sânge.

În afară de asta, foștii combatanți acuză autoritățile de indiferenţă, iar facilitățile de care se bucură participanții la războaie sunt, de fapt, bătaie de joc.



