Întâlnire EMOŢIONANTĂ. O cățelușă dispărută de acasă la vârsta de 2 ani, găsită de stăpâna ei după 12 ani (VIDEO)

O căţeluşă dispărută în urmă cu 12 ani, a revenit la proprietara sa datorită unei organizaţii pentru salvarea animalelor, relatează UPI, preluat de Agerpres

Dutchess, o căţeluşă terrier s-a pierdut la 28 februarie 2007 după ce a fugit din locuinţa în care trăia, în oraşul Boca Raton din Florida.

Proprietara sa, Katheryn Strang, a călătorit două zile din statul Florida până la un adăpost de animale din Pittsburgh pentru a se reîntâlni cu Dutchess. Câinele a fost găsit săptămâna trecută, flămând şi tremurând, sub o magazie, şi a fost dus la adăpostul de animale Humane Animal Rescue.

Dutchess avea implantat un microcip cu datele proprietarei sale şi astfel angajaţii adăpostului au reuşit să o contacteze pe Strang.

Strang a declarat că a fost şocată când a aflat că Dutchess este în viaţă. "Sunt fericită că am găsit-o. Am plâns aşa multe nopţi fără ea. Mi-am păstrat speranţa şi am plătit pentru microcip în fiecare an", a povestit Strang.