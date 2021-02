Insula Sahalin din Rusia este sub nămeţi. Localnicii încearcă să iasă din locuinţe prin geamuri

Mai toată insula Sahalin din Rusia este sub nămeţi. Viscolul care s-a înteţit de două zile a acoperit casele până la acoperişuri cu zăpadă.

Pe reţelele de socializare au apărut imagini cu localnici care încearcă să iasă din locuinţe prin geamuri.



"- Tovarăși!

- Coșmar.

- Cum să ieși?

- Nu știu.

- Pe aici?! Trebuie să deschid porțile."



"Încerc să deschid geamul. Zăpada a ajuns până sub acoperiș. La vecini la fel, casele nu se văd. Totul este sub nămeţi."



Viscolul a dat peste cap traficul aerian, rutier, feroviar și cel fluvial. Mai multe zboruri au fost anulate, transportul public nu circulă, la fel și feribotul, iar salvatorii au amenajat locuri speciale unde oamenii se pot încălzi.

O parte a insulei a rămas fără curent electric, iar muncitorii nu pot ajunge la destinație pentru a remedia problema.