Insula Moldova, o bucată de pământ de o frumuseţe rară, cu o plajă micuţă, se află în Statele Unite ale Americii. Numele i-a fost dat de patru conaţionali stabiliţi în Florida. Tinerii povestesc că au găsit insula în timp ce erau în căutarea unui loc de popas. Au văzut că nu are nicio denumire şi au decis să depună o cerere la Google. Din mărturiile lor, sugestia de a numi insula Moldova a fost acceptată doar în câteva minute de navigatorul de căutare.

"Insula Moldova!!! Bună ziua, dragi prieteni. Iată astăzi suntem pe insula Moldova. "

Cei care au descoperit şi numit insula Moldova sunt conaţionali de-ai noştri stabiliţi în statul Florida de mai mulţi ani. Este vorba despre Alina Budişteanu, Dorin Coşnean, Veronica Guzun şi Gheorghe Guzun. Tinerii spun că aventura lor a început atunci când au mers cu barca să se plimbe prin Tampa Bay.



"Ne-am pomenit aici din întâmplare, venind cu barca, aşa la o plimbare. Am văzut că insula are o mică plajă şi am dorit să ne odihnim un pic. Nu avea denumire, iar celelalte insule din apropiere au denumire. "



"Moldova Island" se află în preajma oraşului Tampa şi este înconjurată de mai multe alte insule din Golful Mexic. Conaţionalii spun că dorul nebun de locurile natale i-a motivat să numească această bucată de pământ "Moldova".



"Noi ne-am simţit aici confortabil şi-am decis să o numim Moldova, ca să avem un colţ al nostru, unde venim şi ne simţim ca acasă. Noi suntem mereu cu gândul la Moldova, la ţara noastră, aşa că am creat una aproape de casă noastră, care deja este aici, în SUA. "



Acum, conaţionalii noştri care locuiesc în Statele Unite spun că au mai aproape de ei Moldova.



"Moldova este mereu în inimile noastre. Salutări din Moldova. (dau din mână)."