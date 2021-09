Instagram va lua o pauză în dezvoltarea unei versiuni pentru copii a aplicaţiei

Aplicaţia de schimb de fotografii Instagram a decis să ia o pauză în eforturile sale privind dezvoltarea unei versiuni destinată copiilor mai mici de 13 ani, denumită 'Instagram Kids', a anunţat luni aplicaţia deţinută de reţeaua socială Facebook Inc, transmite Reuters.Parlamentarii americani şi organizaţiile reprezentative s-au opus lansării 'Instagram Kids', îndemnând Facebook Inc să îşi revizuiască planurile în condiţiile în care au apreciat că reţeaua socială "nu a făcut angajamente semnificative pentru protejarea copiilor în mediul online"."Credem că dezvoltarea 'Instagram Kids' este un lucru bun dar am decis să luăm o pauză", a anunţat luni Instagram într-o postare pe blog, adăugând însă că va continua să îşi pună la punct instrumentele de control parental, scrie agerpres.ro "Copiii sunt deja online şi credem că dezvoltarea unor experienţe adecvate vârstei, care sunt concepute special pentru ei, este o opţiune mult mai bună pentru părinţi decât situaţia în care suntem în prezent", a apreciat Instagram.Facebook este cea mai mare reţea socială din lume şi poate conta pe succesul crescut al filialei sale Instagram, care a depăşit un miliard de utilizatori şi oferă noi platforme pentru publicitate.