Instagram, rețeaua de socializare care ne afectează cel mai mult sănătatea mintală

Recent s-a descoperit ca nu Facebook-ul, Twitter-ul sau Snapchat-ul sunt cele care ne afectează sănătatea, ci Instagram-ul.

Potrivit unui nou raport al Societății Regale pentru Sănătate Publică din Marea Britanie (Royal Society for Public Health in the UK), Instagram a fost desemnată cea mai dăunătoare rețea socială pentru sănătatea mintală a tinerilor.

Sau cel puțin asta reiese din rezultatul unui studiu realizat la începutul anului. Royal Society for Public Health in the UK a efectuat un studiu în primele luni ale anului 2017, în care au fost chestionați peste 1.500 de tineri (14-24 de ani), unii dintre cei mai înfocați utilizatori ai social media.

Tinerii au completat chestionare în care au evoluat modul în care rețelele de socializare afectează 14 probleme de sănătate, cum ar fi anxietatea, depresia, singurătatea, somnul, scrie noizz.ro.

Aflat pe primul loc în top în ceea ce privește impactul negativ, Instagram face cele mai multe victime în rândul fetelor. "Instagram atrage tinerele să se compare cu versiuni nerealiste, în mare parte filtrate și photoshopate”, a mărturisit autorul raportului, Matt Keracher.

Snapchat este a doua cea mai periculoasă platformă, fiind urmată de Facebook, care are un efect negativ asupra somnului.

Twitter a fost și el plasat pe locul al patrulea, în timp ce YouTube a câștigat titlul pentru cel mai mare impact pozitiv pe care îl are asupra tinerilor.

Într-adevăr, a fost evaluat ca fiind „dăunător pentru impactul pe care îl are asupra somnului”, dar primește bile albe pentru 9 din cele 14 categorii.