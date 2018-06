INSPIRAŢI ŞI AMBIŢIOŞI! 11 tineri din ţară au fost premiaţi pentru cel mai bun plan de afaceri

11 tineri cu inspiraţie, ambiţie şi cu idei bune de business au participat în cadrul unui concurs naţional pentru cel mai bun plan de afaceri. Adolescenţii, absolvenți ai colegiilor din ţară, au propus idei din diverse domenii - de la agricultură, până la industria prelucrătoare.

Daria Cuțuc are 17 ani are şi vrea să deschidă un salon de înfrumuseţare. Iar ca să impresioneze juriul, tânăra a prezentat mai multe modele de coafuri.



"Am lucrat la planul meu de afaceri 3-4 luni. Cred că aş avea nevoie de 163 000 pentru deschiderea acestui salon", a spus Daria Cuţuc, participant în cadrul concursului.



Un alt participant la concurs, Ina Corcevaia, vrea să deschidă la Bălți, în localitatea sa de baștină, un magazin în care să vândă obiectele confecţionate din boabe de cafea.



"Toate aceste obiecte sunt confecționate din materiale ecologice, iar în calitate de materie primă folosesc boabele de cafea prăjite, de calitate superioară", a spus Irina Curcevaia, participant în cadrul concursului.



Concursul organizat de Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri a ajuns în acest an la cea de-a cincea ediţie.



"Copii învaţă şi la examen prezintă planul lor de afaceri, şi iată noi acum cei mai buni din cei mai buni. Întîi eu au câştigat la nivel de instituţie, apoi regional, şi astăzi le avem aici", a spus Sofia Şuleanschi, organizatorul concursului.



"Acest concurs este foarte important în vederea dezvoltării competenţelor antreprenoriale, în dezvoltare opţiunilor de a incadra uşor în piaţa muncii", a spus Angela Cutasevici, Secretar de stat în domeniul educației.



Tinerii care au luat primele trei locuri s-au ales cu premii în valoare de trei, cinci şi şapte mii de lei, dar şi laptop-uri, tablete sau smartphone-uri.