INSPIRAŢI DE SAT ŞI DE NATURĂ. 20 de artişti plastici participă la tabăra din Parcova

20 de artişti plastici s-au reunit la cea de-a 16-a ediție a Taberei de Creație din Parcova, Edineț. Evenimentul a fost organizat în contextul Centenarului Marii Uniri.



Timp de 10 zile, artiștii au creat mai multe tablouri inspirate din natură. Unele vor fi dăruite localității-gazdă.



Pictorul Ion Sfeclă, în vârstă de 77 de ani, participă la tabăra de creaţie pentru a șaptea oară. Spune că a moștenit dragostea de frumos de la mama sa și că natura este principala sa sursă de inspirație.



"Nici o dată eu nu am pictat frunză de hrean, dar aici în Parcova ele mi s-au arătat foarte plastice. Iaca uitați-vă frunza aceasta cum merge în jos. Am zis că o pictez că foarte frumos să combină cu bostanul", a spus oictorul Ion Sfeclă.



Iar pictorul Aurel Istrati din Iași nu a lipsit de la nicio ediţie a taberei.



" Am pictat o natură moartă, o natură statică, de fapt, și pictez acum, lucrez încă, astăzi termin probabil. Biserica din Parcova, care îmi este foarte dragă, am variante multiple", a spus pictorul Aurel Istrati.



Artiştii de peste hotare spun că locurile din sat îi îndemnă să creeze.



"Am venit din dorința de a picta și într-adevăr, aici, am găsit inspirație și locuri minunate, primitoare, oameni frumoși la suflet. Și…chiar plec cu dorința de a reveni. "



"E frumos. Am făcut fotografii aici în zonă. E frumos. Sunt inspirat. "



Visul lui Ion Bâlba, unul dintre fondatorii taberei, este de a-și transforma propria casă în muzeu. Împreună cu mai mulți pictori a adunat deja sute de lucrări.



" Obiectivul nostru principal este să facem aici un muzeu de lucrări ai artiștilor plastici care pe parcursul acestor ani, este impunătoare aș spune, la 300 de lucrări avem. Avem o Galerie de artă extraordinară în orășelul Cupcini, permanentă", a spus directorul Asociației Culturală „Parcova-Nouă”, Ion Bâlba.



Tabăra de Creație din Parcova a fost organizată cu suportul financiar al comunei Parcova și al Consiliului Raional Edineț.