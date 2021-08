Inspectorii ANTA au verificat maşinile de mare tonaj şi cele de taxi, informând şoferii asupra interdicţiilor

Inspectorii Agenţiei Naţionale Transport Auto au verificat maşinile de mare tonaj şi cele de taxi în contextul combaterii transportul ilicit de mărfuri şi persoane. La intrare în oraşul Sîngera din municipiul Chişinău, conducătorii de camioane au fost traşi pe dreapta pentru a vedea dacă respectă normele legale privind greutatea maximă admisă. În plus, li s-a atras atenţia asupra interdicţiei de circulaţie, dacă temperatura depăşeşte 30 de grade."- Ce transportaţi? - Gunoi menajer. Ne stăruim să luăm mai puţin, să nu încărcăm tare şi să fie totul bine.""Pe normă suntem, cunoaştem tot şi respectăm. Când sunt 30 de grade nu avem dreptul să mergem de la ora 10:00 până la ora 20:00. Pe care îi ştiu toţi respectă, toţi absolut.""Nu este bine pentru drumurile noastre, asta e foarte rău. E clar că greutatea e prea mare şi e clar că se distrug. Noi din carieră de fiecare dată suntem cântăriţi şi de acolo ştim precis ce greutate avem.”"Nu e chiar bine, de ce alţii trebuie să aibă acte, dar alţii nu, trebuie să aibă toţi şi asta e normal că îi controlează."Alţii au fost nemulţumiţi la vederea echipei de filmare."Da eu nu am nevoie să mă fotografiaţi voi. Lasă presa să se ducă să filmeze în altă parte, tu nu înţelegi normal să nu mă filmezi?"Inspectorii ANTA au verificat și actele taximetriștilor." -Prezentaţi, vă rog raportul tehnic.- Și fără filmări, vă rog.-Vă rog frumos prezentaţi actele!""Da e neapărat să mă filmaţi?""Eu de ce am fost oprit? Eu nu m-am oprit, singuri m-au oprit. La noi în firmă toţi au acte şi totul e în regulă, nu iese maşina fără niciun act, când o să vedeţi aşa maşini, să ştiţi că degeaba le controlaţi!"Ofiţerul de presă al Agenţiei Naţionale Transport Auto, Dumitru Prohnițchi, spune că şoferii de camioane care depăşesc greutatea maximă admisă sunt amendaţi cu până la 3900 de lei, iar şoferii de taxi care nu au actele în regulă plătesc până la 4500 de lei."Se verifică dacă este prezent în cazul încărcăturii bonul electronic de la furnizor. Sunt supuse verificării unităţile de transport care efectuează transportul persoanelor în regim de taxi, acestea sunt controlate dacă la bord sunt prezente foile de parcurs, actele permisive şi dacă maşina este dotată cu taxometru."De la începutul anului, au fost întocmite 462 de procese verbale pe numele şoferilor care au transportat marfă peste limita de încărcare a camionului.