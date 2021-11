Inspectoratul General al Carabinierilor va avea un parc. Terenul a fost oferit de primăria Ialoveni

Inspectoratul General al Carabinierilor va avea un parc al său. Terenul de 1,6 hectare a fost oferit de primăria oraşului Ialoveni, iar angajaţii inspectoratului au efectuat lucrări de salubrizare. Astfel, au fost plantaţi copaci, instalate bănci şi a fost amenajat şi un teren de sport. Totodată, carabinierii au curăţat şi au reconstruit izvorul de la intrarea în parc.



"Vinerea trecută, noi am sădit stejari, arțari, tei, mai multe feluri de copaci, care au fost aduşi de pădurarul din raionul Ialoveni. Efectivul Direcţiei Ceremonial Militar din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri a sădit peste un hectar de pământ, mai mult de 800, 900 de copăcei au fost sădiţi.”, a comunicat Oleg Cazacu, șef Direcție Ceremonial Militară.

Iniţiativa a venit din partea angajaţilor, inclusiv a veteranilor Inspectoratului de Carabinieri.



"Am dat curs acestei iniţiative, ba mai mult, am mers mai departe, am insistat foarte mult asupra administraţiei publice locale şi a Consiliului Raional Ialoveni care ne-a atribuit şi o fâşie de teren pentru a amenaja parcul pe care l-am deschis astăzi.”, a precizat Ştefan Pavlov, comandant general al IGC.



Primarul oraşului Ialoveni spune că atât terenul pe care a fost amenajat parcul, cât şi izvorul erau într-o situaţie deplorabilă.



"Primăria a acordat toată tehnica necesară care a fost pentru a evacua gunoiul pentru că, într-adevăr era o situaţie destul de..., s-o spunem aşa cum este, nu era o situaţie bună. Noi am avut colaborare cu Inspectoratul Mediului, pomii au fost acordaţi de către dumnealor, evident că o parte urmează noi să-i achităm.”, a spus Sergiu Armașu, primarul oraşului Ialoveni.



Locuitorii din zonă se bucură, mai ales că în jur nu prea au unde să iasă la plimbare.



"Aici, lângă casele acestea demult construite şi cam totul este vechi, demolat, nimeni nu mai face nimic, dar aici e frumos, îmi place".



"Era necesar pentru că acolo foarte multă lume se ducea după apă. Care să bea, care să ude, după necesitate".



Lucrările de amenajare a parcului au fost desfăşurate în cadrul Campaniei Naţionale de Înverzire a Plaiului. Parcul carabinierilor a fost sfinţit de preoţii Bisericii "Sfânta Cuvioasa Parascheva" din Ialoveni. Mai mulţi angajaţi ai Inspectoratului General de Carabinieri au fost decoraţi cu ordine şi medalii pentru activitatea prodigioasă.