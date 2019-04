INSPECŢII EŞUATE. Poliţiştii nu au putut contacta nici un reprezentant al spălătoriilor auto ILEGALE

foto: publika.md

Inspecţie eşuată pentru câţiva funcţionari din Chişinău. Pretorul sectorului Râşcani, un poliţist, un inspector de mediu şi un reprezentant de la "Apă-Canal" au decis să le vină de hac administratorilor spălătoriilor auto ilegale, amplasate pe malul râului Bâc.



Întâmplător sau nu, cei mai mulţi dintre ei, zece la număr, nu activau în timpul controlului inopinat. Se presupune că administratorii spălătoriilor ar fi fost anunţaţi de cineva. În timpul inspecţiei, doar o femeie s-a ales cu o amendă de trei mii de lei.



Ea şi-a improvizat tocmai două spălătorii în curte. Aceasta a săpat un şanţ prin care se scurge apa după spălatul maşinilor direct în toaleta de afară, iar ulterior murdăria ajunge în Bâc.



"Aşa e viaţa. Dar cum să trăiesc altfel. Eu am cinci copii şi unul are 10 luni, cum să trăiesc altfel."



Deşi la controale a fost invitată presa, unii responsabili nu a vrut să ne ofere un interviu la subiect.



"Eu nu am dreptul să vorbesc. - Dar cine să vorbească, dacă dvs. sunteţi în inspecţie? - Este ofiţer de presă."



Luni, la şedinţa primăriei, edilul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu, a dispus ca toate spălătoriile auto de pe malul râului Bâc să fie verificate, pentru a vedea dacă au o reţea de scurgere autorizată.