INSP: Fiecare a patra persoană care a ajuns pe mâna oamenilor legii se afla în stare de ebrietate

Fiecare a patra persoană care a ajuns pe mâna oamenilor legii se afla în stare de ebrietate. Potrivit datelor Inspectoratului Național de Securitate Publică, din cele peste șase mii de oameni documentați în prima jumătate a acestui an, peste 1360 erau sub influența alcoolui. Printre cele mai frecvente infracțiuni sunt furturile, escrocheriile, huliganismul și violența în familie.DANIEL MAZEPA, șef secție de la INSP:”17 persoane erau minore, asta iarăși e o problemă cum au ajuns minorii să consume alcool și a doua ca să comită infracțiunea. Înseamnă că aveam lipsă de control parental și din partea autorităților tutelare. Noi vrem să lansăm o campanie națională, să implicăm serviciile narcologice, serviciile sociale.”Acest bărbat de 33 de ani a fost condamnat la pușcărie de două ori, pentru furt și bătaie. Deținutul spune că a comis infracțiunile în stare de ebrietate avansată.”Am ispășit pedeapsa și m-am eliberat în 2012. După asta am săvârșit o altă infracțiune în 2016. Am bătut un taximetrist și i-am luat geanta cu acte și tot. Eram în stare de ebrietate. Am consumat mereu alcool. Dacă mai erau prieteni se începeau de la o bere la mai mult. După aceea se începea ceartă, bătăi.”Bărbatul susține că peste 44 de zile va ieși din închisoare. El spune că în tot acest timp a înțeles că alcoolul nu rezolvă nicio problemă.”S-au schimbat gândurile, pentru că trec anii în penitenciar și nu am ajutat cu nimic familia mea. Să stai și să bei mereu, să nu faci nimic. Asta nu-i bine. Trebuie de plecat acasă și de făcut ca familia să aibă tot cei necesar.”Psihologii afirmă că persoanele care consumă mult alcool nu-și pot controla acțiunile și nu conștientizează gravitatea faptelor pe care le comit.IGOR COJOCARI, psiholog:”Persoanele când sunt în stare de ebrietate, ele își pierde discernământul. De obicei, alcoolul creează o stare mai libertină. Deseori deținuții nu-și recunosc vina. Recunosc peste o bucată de timp. Cea mai mare rată de recidivă sunt a persoanelor care au comis infracțiuni de furt sau jaf.”Potrivit datelor INSP, în primele șase luni ale acestui an au fost comise peste 12 mii de infracțiuni.