ÎNŞELAŢI DE AGENŢIA DE TURISM: Un bărbat din Capitală a plătit un bilet pe care nu l-a mai primit

Ghinion pentru un bărbat din Capitală care a apelat la serviciile unei agenţii de turism. Sergiu Andronic a cumpărat un bilet de avion tur-retur în Italia pentru mama sa şi a achitat pentru el o sumă de 200 de euro. Ajunşi în aeroport, ei au fost anunţaţi că tichetul a fost doar rezervat de companie, nu şi achitat. Au mers să ceară explicaţii de la reprezentanţii firmei, însă uşa era închisă, iar la telefon nu i-a răspuns nimeni.



"Am vrut să procurăm un bilet online, era pauză la bancă şi respectiv am venit încoace fiindcă este mai uşor, uşa era deschisă, mai erau alţi clienţi aici pe loc", a spus locuitorul Capitalei, Sergiu Andronic.



Bărbatul a fost nevoit să cumpere un alt bilet la preţ dublu.



"Mi s-a adus un prejudiciu considerabil şi prin faptul că am cumpărat acest bilet şi prin faptul că am fost nevoiţi să cumpărăm un bilet nou", a spus locuitorul Capitalei, Sergiu Andronic.



Potrivit Autorităţii Aeronautice Civile, în astfel de cazuri, oamenii ar trebuie să fie prudenţi şi să ceară de la companie biletul electonic şi bonul de plată.



"Bărbatul păgubit urmează să se adreseze la poliţie cu o cerere pentru a fi investigat cazul. În primul rând persoana ar fi trebuit să primească de la companie un bilet electronic ceea ce ar fi confirmat că biletul a fost plătit, iar compania aeriană a plătit biletul."



În aceeaşi situaţie s-a pomenit şi o altă familie din Capitală, care şi-a cumpărat bilet de odihnă în Bulgaria. Oamenii spun că odată ajunşi în hotel, administraţia i-a anunţat că banii nu au fost transferaţi de agenţia de la Chişinău. Aşa că şi-au plătit din cont propriu cazarea.



"La recepţie, o domnişoară ne-a căutat în baza de date dacă avem rezervată camera de hotel. Nu ne-a găsit şi ne-a spus ulterior că rezervarea a fost făcută pentru începutul lunii august, dar a fost anulată pentru că banii nu fuseseră transferaţi de agenţia de turism."



Păgubiţii nu au dat nici până acum de urma escrocilor.



"Am încercat să discutăm cu reprezentanţii agenţiei de turism şi, desigur, totul era închis. Am chemat şi poliţia. Au spus că noi suntem deja a cincea familie care se plânge pe serviciile acestei agenţii."



Echipa noastră a mers la sediul agenţiei de turism pentru a vorbi cu administratorii, dar uşa era închisă, iar la telefon nimeni nu a răspuns. De la începutul anului, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor a înregistrat 31 de petiţii privind prestarea necalitativă a serviciilor turistice.