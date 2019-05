Insectele parazitare dau bătăi de cap animalelor. Tot mai mulţi patrupezi ajung la veterinar cu infecţii

Capuşele, păduchii, dar şi alte insecte dau bătăi de cap animalelor de companie. În această perioadă, la veterinar ajung tot mai mulţi patrupezi infectaţi cu tot felul de paraziţi. Şi asta pentru că oamenii îşi scot mai des patrupezii la plimbare tocmai când insectele se înmulţesc foarte rapid. Ajunşi sub pielea animalelor, paraziţii provoacă boli periculoase, care pot fi transmise şi la om.

Căţeaua Maia s-a ales cu o boală gravă a pielii după o plimbare în parc. Pentru că tratamentul pe care i l-a aplicat stăpâna ei era ineficient, patrupedul a ajuns la veterinar.

"I-a căzut blana, noi ne-am gândit că asta-i normal, moment de sezon. Am aşteptat să treacă şi toamna şi iarna, şi ea din ce în ce mai tare s-a agravat şi nu mai suportam s-o văd aşa. Nu vroiam s-o las să moară", a declarat Maria Guzun, locuitoare a satului Grebleşti, Grebleşti.





"Demodicoză, sunt nişte căpuşe, care trăiesc sub piele, mănâncă rădăcina părului şi în locul rădăcinii părului apar nişte ciuperci, care ies pe piele", a declarat Iurii Andrieş, medic veterinar.