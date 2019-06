ÎNSCRIERI LA "PRIMA CASĂ 4": O mie de angajaţi din mediul privat ar putea beneficia de subvenţii anul acesta

O mie de angajaţi din mediul privat ar putea beneficia anul acesta de subvenţii la creditele luate prin programul "Prima Casă 4", potrivit calculelor făcute de ministerul Finanţelor. Pentru a primi subvenţiile, solicitanţii pot depune o cerere online pe site-ul ministerului, iar plăţile se calculează în funcţie de salariul oficial.



Creditele se acordă pentru locuinţele care valorează cel mult 600 de mii de lei. Ministrul finanţelor, Ion Chicu, ne-a făcut un calcul estimativ pentru un potenţial beneficiar din Capitală.



"În acest caz, valoarea creditului va fi de 540 de mii, asta e maxim, pentru că 10 procente o să fie contribuţia lui. Deci 540 de mii. 50 de procente din 540 de mii este doar 270 de mii, că doar 50 de procente. 270 de mii împărţit la 25 de ani, adică 300 de luni, ar fi maxim 900 de lei pe lună", a spus Ion Chicu, ministrul Finanţelor.



Compensaţiile pentru cei care îşi cumpără un apartament sau o casă în afara Capitalei sunt mai mari, de 15 la sută din salariul oficial.



"În cazul în care beneficiarul este din regiune şi are un salariu, de exemplu de 6 mii de lei, atunci compensaţia lunară va fi de 900 de lei. Această diferenţiere este evident de cei o facem. Noi cunoaştem că salariilor în regiuni este mai mic decât în Chişinău", a declarat Ion Chicu, ministrul Finanţelor.



La programul "PRIMA CASĂ 4" pot aplica şi beneficiarii proiectelor PRIMA CASĂ 1 sau 3. Ludmila Beus s-a mutat de o lună în propriul apartament, luat prin "Prima CASĂ". După apariţia proiectului "PRIMA CASĂ 3", destinat familiilor cu copii, şi-a modificat contractul cu banca, pentru a beneficia de subvenţii în plus. Acum familia este eligibilă pentru PRIMA CASĂ 4, aşa că femeia intenţionează să aplice la acest program, pentru a beneficia de reduceri mai mari, la plăţi.



”Acum noi plătim pe lună 3300 lei, dar după ce am dat documentele pentru compensație, eu am calculat că vom achita cu 500 de lei mai puțin pe lună. Adică vom plăti doar 2800. Se primește că vom avea o compensație de 500 de lei, 10% din salariul meu lunar”, a menționat Ludmila Beus, beneficiar de programa ”Prima casă 4”.



Programul "Prima Casă" a fost lansat în martie, anul trecut. Prin intermediul acestuia, tinerii de până la 45 de ani îşi pot cumpăra o locuinţă de cel mult un milion de lei, iar statul este garant. Astfel, creditul este mult mai accesibil, cu prima rată de doar 10 la sută şi o dobândă de cel mult şase la sută.

Pentru bugetari, statul garantează cel mult 50 la sută din valoarea împrumutului. Şi familiile cu mulţi copii primesc compensaţii de până la o sută de procente din valoarea creditului, în cazul celor care au patru sau mai mulţi copii.

Programele de subvenţionare pot fi comasate.