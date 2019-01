Însărcinată sau nu? Ce spune Miley Cyrus

Miley Cyrus a negat zvonurile că aşteaptă primul ei copil alături de soţul său, Liam Hemsworth, scrie agerpres.ro.

Relatările apărute în ţara de origine a soţului vedetei, Australia, au sugerat că Cyrus ar fi însărcinată, la o lună după căsătorie.



Vedeta a ales să nege aceste zvonuri folosind o memă virală cu un ou. Răspunzând unei postări pe Twitter, artista a făcut un joc de cuvinte, pornind de la cuvântul "ou", prin care le spune fanilor că se simte excelent să audă că toată lumea e bucuroasă pentru ea şi Liam, dar că nu este însărcinată ('I'm not 'Egg-xpecting' but it's 'Egg-celent' to hear everyone is so 'Happy For Us').

"Acum toată lumea să mă lase în pace şi să se întoarcă să se uite la un ou", a adăugat ea.

Oul la care face referire Miley a apărut pe un cont de Instagram, devenind la începutul acestei săptămâni postarea cea mai apreciată de pe această reţea de social media, detronând o imagine cu Kylie Jenner.

Cyrus a postat, de asemenea, o fotografie a sa, în care, la nivelul stomacului, a fost suprapusă imaginea unui ou.

Cyrus şi Hemsworth, cunoscuţi pentru rolurile din francizele "The Last Song" şi "The Hunger Games", s-au căsătorit în luna decembrie.

Artista a confirmat căsătoria prin intermediul contului său de Instagram, unde a postat mai multe fotografii de la ceremonie, desfăşurată într-un cadru restrâns.

Cyrus a fost o stea încă din copilărie, devenind faimoasă după ce a întruchipat-o pe Miley Stewart în serialul Disney "Hannah Montana".