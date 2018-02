Înotul, sportul ideal pentru bebeluşi! Care este preţul unei şedinţe şi ce spun medicii

Şedinţele de înot pentru bebeluşi prind tot mai multă popularitate. David are doar un anișor şi şapte luni, iar de mai bine de jumătate de an părinţii îl duc regulat la bazin. Băieţelul a învăţat deja să înoate singur.

"Lui îi place apa, am fost cu el la mare când avea un an şi acolo am observat că îi place apa şi nu vroia să iasă din ea. Şi deja noi am decis să îi căutăm bazin. Deja am găsit acest bazin pentru aşa copii mici, care sunt foarte puţine în oraş. Ne place şi vom frecventa."

Iar acest bebeluş a început să practice înotul când avea doar două luni.

"Înotăm, înotăm. Bravo."

Mama lui spune că datorită orelor de sport din bazin, micuţul a început să meargă mult mai devreme decât alţi copii.

"Ei fac mai multe tipuri de exerciţii în bazin, împreună cu antrenorul. Îi ajută foarte mult. Datorită înotului a început să meargă foarte repede, la 11 luni deja alerga."

Orele durează, de obicei, 30 de minute, timp în care cei mici sunt instruiţi în mod individual. Potrivit specialiştilor, temperatura apei nu trebuie să depăşească 34 de grade.

"Sunt copii cărora le place din start să se distreze în apă, alţii au nevoie de o perioadă de acomodare. Bebeluşii de două luni deprin cel mai repede tot. Înotul îi ajută să-şi întărească muşchii abdominali", a declarat instructorul Elena Bajenova.

Medicii spun că în ultima perioadă numărul părinţilor care vin cu bebeluşii la înot a crescut semnificativ, asta pentru că acest tip de sport are nenumărate beneficii pentru sănătate.

"Sunt foarte multe programe de reabilitare anume în apă. Noi nu forţăm musculatura şi evităm acele mişcări. Se recomandă chiar din prima lună de viaţă. Iniţial poate fi acasă cu cercuri speciale la gât care se pun la nou-născuţi", a declarat medicul pediatru Mihai Stratulat.

Preţul unei şedinţe de înot pentru bebeluşi este, în medie, de 230 de lei.