Înotătorii de performanţă nu pot face antrenamente şi cer ca să fie redeschise bezinele

"Trei, doi, unu, am plecat. Go, Go, Go!”Este singura soluţie de a lua legătura cu discipolii săi."Prin intermediul videoconferințelor, copiii se conectează la lecțiile video, mă conectez și eu și, ca să spun așa, sar cu ei, fac antrenamente fizice generale", a spus Oleg Gribinov, antrenor de polo."Copiii stau acasă, nu arată prea bine, chiar în măsura în care îi pot vedea prin ecranele computerelor. Toți sunt palizi, deși în aceasta perioada sunt deja bronzați. Chiar le lipsește aerul, îmi dau seama după dispnee, care apare când le dau sarcini”, a zis Oleg Gribinov, antrenor de polo."Dacă nu ar fi fost carantina, acum am fi mers la mare și am fi continuat să ne antrenăm intens. Cred totuși că situația se va schimba și îmi doresc acest lucru", a spus Oleg Gribinov, antrenor de polo."Ne putem antrena atunci când temperatura apei este de 16-17 grade și ar trebui să fim într-un costum termic care protejează împotriva hipotermiei. Pentru sportivii profesioniști care participă la Jocurile Olimpice și apără onoarea țării noastre, aceasta cu siguranță nu este cea mai buna soluție", a zis Oleg Gribinov, antrenor de polo.Conform deciziei Comisiei pentru situații excepționale, antrenamentele în bazin sunt permise doar membrilor Federației Sporturilor Nautice și numai într-un bazin din Chișinău. La întrebarea noastră legată de data la care se vor deschide bazele pentru toți ceilalți sportivi, Ministerul Sănătății a dat următorul răspuns.Potrivit Federației Sporturilor Nautice din Moldova, aproximativ 1.500 de oameni practică polo, iar aproximativ 3.000 sunt înotători profesioniști.