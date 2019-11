ÎNOT ÎN APE RECI CA GHEAŢA. Zeci de oameni, surprinşi cum se scaldă în Lacul Baikal, la doar patru grade Celsius

Oamenii din Siberia sunt neînfricaţi în faţa frigului şi se scaldă în apele reci ale Lacului Baikal. Zeci de localnici au fost surprinşi cum se dau cu zăpadă, iar apoi intră în apa care are o temperatură de doar patru grade Celsius.



În ciuda temperaturilor extrem de scăzute, atât femeile, cât şi bărbaţii se scaldă în lac de parcă ar fi vara. Ei spun că această experienţă îi face rezistenți şi îi scapă de boli.



"Decât să aşteptăm până se va încălzi şi să aşteptăm sezonul cald, mai bine ne scăldăm anul împrejur", a menţionat un bărbat.



"Practic nu ne îmbolnăvim. Am uitat când ultima dată am răcit", a spus o femeie.



Apele Lacului Baikal sunt reci chiar şi vara, atingând atunci cel mult zece grade Celsius.

