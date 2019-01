Înnoadă cu îndemânare firul de aţă. O femeie din Molovata Nouă croşetază cadouri perfecte pentru Sărbătorile de Iarnă

Croşetatul o ajută să uite de bătrâneţe şi de boală, dar şi să facă un ban în plus.

Vorbim de Ana Oprea din satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari, care ştie să înoade cu îndemânare orice fir de aţă. Femeia a muncit 42 de ani la şcoala din sat ca şef de gospodărie, dintre care 10 ani a mai predat şi educaţia tehnologică.

Când s-a pensionat, s-a întors la pasiunea sa dintotdeauna - croşetatul.



"Mi-a venit ideea de a croşeta pe o păpuşă. Nu am văzut nimeni să facă aşa, pe o păpuşă. Este un cadou nu aşa de scump şi frumos, ei cumpărau, le ducea acasă cu un mic cadou", a comunicat Ana Oprea.



Femeia reuşeşte să-şi vândă lucrările în sat şi participă activ la multe expoziţii şi concursuri, la care este des premiată.



"La spital, când am intrat, a ieşit sora medicală şi zice că vine femeia aceea cu lebede. Eu nu mă gândesc la boala, am puţin timp, nu mă mai gândesc că of, Doamne, mă doare. Eu şi croşetez, ori fac o altă lucrare, ori brodez, ori cos, mă iau cu lucru şi uit de boală", a mai menţionat aceasta.



Creațiile sale sunt deosebit de solicitate în perioada sărbătorilor de iarnă, pentru că reprezintă cadoul perfect, atât pentru adulţi, cât şi pentru copii.



"Eu văd cât de mult îi place să facă acest lucru, ea se ocupă cu asta din copilărie. Ea depune foarte mult efort şi face foarte multe lucrări frumoase", a spus o consăteană a Anei.



Preţul lucrărilor variază între 50 şi câteva sute de lei.