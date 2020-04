Înmormântare pe timp de pandemiei. Peste o sută de persoane au participat la o ceremonie funerară în Otaci

Aceştia nu purtau nici mănuşi, nici măşti, şi nici nu păstrau distanţa socială, după cum se vede în imaginile surprinse de un amator.Primarul din Otaci spune că înmormântarea a avut loc acum două zile, iar autorităţile locale au încercat să convingă rudele răposatului să organizeze o ceremonie cu maximum zece persoane.”Noi am anunțat oamenii cum trebuie să aibă loc înmormântările. Le-am adus la cunoștință decizia Comisiei pentru Situații Excepționale. Au fost luate măsuri de informare și anume între romi, cum trebuie să se desfăşoare înmormântările. Dar ei ignoră aceste reguli categoric, fac totul după ritualul și tradițiile lor”, a spus Dmitrii Zavrotschii, primarul orașului Otaci.”A fost președintele raionului, am fost eu, a fost polițistul de sector. Am discutat cu ei cum trebuie să se desfăşoare masa de pomenire, dar ei au făcut cum au vrut. Când exact va fi această înmormântare noi nu am știut. Noi am aflat atunci când a fost scos din curte și mulțimea de oameni îl petreceau”, a zis Dmitrii Zavrotschii, primarul orașului Otaci.Baronul romilor, Artur Cerari, spune că discută zilnic cu romii din întreaga țară şi că le-a explicat de nenumărate ori oamenilor să fie prudenți și să respecte regulile impuse de autorităţile locale şi centrale. Cerari ştia despre acest caz.”Nu s-a permis să se sfințească pasca de Paști, dar în momentul când petrec răposatul care s-a dus pe lumea celor drepți, pe ultimul drum, noi nu putem să spunem: oameni buni, nu vă duceți. Chiar de se duc, ei trebuie să păstreze distanța măcar cel puțin doi sau trei metri, și iarăși, într-un contigent foarte restrâns”, a declarat Artur Cerari, baronul romilor din Moldova.Ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție din Ocnița, Svetlana Talpă, ne-a spus că oamenii legii s-au autosesizat în acest caz. Amenda pentru cei care nu respectă regimul de autoizolare sau carantină este de până la 22 de mii 500 de lei.