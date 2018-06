Înmormântare cu scandal în satul Ignăţei: Oamenii vor ca sinucigaşii să fie aruncaţi sub gard

Scandal în satul Ignăţei din raionul Rezina. Mai mulţi localnici sunt nemulţumiţi că cei care îşi pun capăt zilelor sunt înmormântaţi alături de creştini. Spiritele s-au încins după ce ieri o femeie care s-a spânzurat a fost îngropată în acelaşi cimitir.

Cât priveşte locul, acesta a fost aprobat de primărie şi de preot. Tatiana Vârlan spune că i-a cerut de mai multe ori primarului să amenajeze un teren special pentru sinucigași.



"Acum suntem în situația că cei care au mers în lumea cealaltă prin sinucidere sunt chiar lângă părinții mei și stau la dilema sau să facă o deshumare sau să ajungem la un numitor comun cu comunitatea ca să le aloce în cimitirul nou",a spus localnica, Tatiana Vârlan.



De aceeaşi părere sunt şi alţi consăteni de-ai săi.



"Dacă l-a pus alături, tot nu o să se bată acolo. Dar nu vine bine ce a făcut, este totuşi o faptă rea. Eu când eram mic ţin minte că cei care se spânzurau erau duşi tocmai la hotarul moşiei satului nostru."



"Şi normal, cum să-i pună pe aceştia ducă-se cu noaptea să-i pună cu aceştia sărmanii. Normal că trebuie să îi pună în altă parte."



De cealaltă parte, rudele femeii înmormântate spun că au aprobarea primarului și a preotului din sat.



"Noi am băgat-o sub gard, sub gard chiar. Domnu primar mi-a explicat că o să facă gard, da unde să-i ducem, sunt şi ei oameni, ai satului. Da preotul nostru este foarte cult, tacticos şi a înţeles problema ei sunt oameni rătăciţi", a spus sora decedatei, Gliceria Chiriţa.



În urma conflictului, Consiliul Local a alocat un teren unde vor fi înmormântaţi cei care se sinucid.



"Aici este terenul, vedeți că merge construcția. O să separăm să nu fie alături de creștini. Până acum, zeci de ani, când au mai fost cazuri de genul dat, se îngropau într-un colț al cimitirului, în partea de sus", a spus primarul satului Ignăţei, Rezina, Alexandru Călăraş.



De la începutul anului, în satul Ignăţei două persoane şi-au pus capăt zilelor.