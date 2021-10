Inițiativa lui Alaiba de a interzice publicitatea la loterii și pariuri sportive, CONTESTATĂ: Proiectul este fundamentat pe zero cifre

Preşedintele Comisiei economie, buget şi finanţe, Dumitru Alaiba, insistă pe adoptarea unui proiect de lege ce ar interzice publicitatea la loterii și pariuri sportive. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Alaiba a scris că "promovarea jocurilor de noroc a ajuns deja și la chioșcurile de cafea".

Pe de altă, parte, economistul superior din cadrul Expert-Grup, Stas Madan, atrage atenția că acest proiect este unul fundamentat pe zero cifre şi vine în contradicție cu practicile europene.

Economistul mai spune că loteria și pariurile spotrive sunt definite în legislație drept jocuri de noroc cu risc social scăzut, de aceea și se permite publicitatea.

Directorul IMAS, Petruţi Doru, este convins că proiectul propus de Alaiba e o măsură populistă şi că deputatul e conştient de acest lucru.

"Întâmplarea face ca în această perioadă să fi desfășurat un amplu studiu pe tema jocurilor de noroc, din multe perspective: legislație, economică, psihologică, perspectiva populației (studiu sociologic), experienţele altor ţări etc. De când vă urmăresc pe aceasta tema, discursul Dvs. are doar componenţa populistă şi arată în mod evident o abordare subțire, îngustă a temei, o abordare unidirecțională. Şi o spun cu regret și cu convingerea ca vreți sa faceți bine. Discuția de aici are un punct central, menționat de Stas mai sus: documentare, evidente, perspective, dezbatere, iar apoi propuneri. În afară de propunerea “interzis” (care este populistă) eu nu am reperat altceva. Dacă mi-au scăpat restul componentelor, va rog să mi le indicaţi", a subliniat Petruţi Doru.