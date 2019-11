Iniţiativă fiscală cu mai multe semne de întrebare. Serviciile electronice vor fi impozitate

O iniţiativă fiscală cu mai multe semne de întrebare: Facebook, Google şi alte companii internaţionale care prestează serviciile electronice pentru persoanele fizice în Republica Moldova vor fi impozitate în ţara noastră. Măsura este inclusă în proiectul politicii fiscale pentru anul 2020, probat de Cabinetul de Miniștri. Totuşi, mai mulţi experţi sunt sceptici că autorităţile de la Chişinău vor fi capabili să asigure implementarea acestor măsuri. În cazul în care acest lucru se va întâmpla, unii specialişti IT susţin că preţurile pentru mai multe servicii electronice ar putea să crească.

Potrivit modificărilor propuse de ministerul Finanţelor, companiile Facebook, Google şi nu numai, vor trebui să achite TVA de 20 la sută pentru veniturile pe care le acumulează de pe urma vânzării produselor şi serviciilor contra-plată, oferite persoanelor fizice. De menţionat, utilizatorii de rând nu vor fi impozitaţi pentru faptul că vor utiliza reţelele de socializare, de pildă, sau vor căuta informaţie gratuită pe Google. Scopul impozitării companiilor internaţionale care prestează serviciile electronice constă atât în acumulările suplimentare la buget, cât şi asigurarea concurenței loiale cu prestatorii de servicii electronice din ţara noastră.



DOREL NOROC, secretar de stat al ministerului Finanţelor: "Companiile internaţionale care prestează anumite servicii electronice pentru persoanele fizice din Republica Moldova, gen Facebook, Google, diferite aplicaţii electronice, să aibă obligativitatea de se înregistra, aici, în Republica Moldova, şi de a achita suma TVA aferentă acestor servicii."



Pe de altă parte, juriştii consideră că măsură propusă de Guvern este una firească, dar necesită mai mult timp şi efort pentru implementare.



RUSLAN USKOV, jurist: "Guvernul nu are o capacitate suficientă pentru a pune în aplicare aceste prevederi legale. Cred că câteva sunete de la ambasadele ţărilor în care activează aceste companii mari ar putea schimba situaţia. Este greu de impune de bloca aceste resurse, e raţional de a purta mult timp negocieri în acest sens, dar acest proces este inevitabil, acest lucru se va întâmpla mai devreme sau mai târziu."



Şi unii specialişti IT consideră că măsura propusă va fi greu de implementat.



CRISTI DOROMBACH, specialist IT: "Facebook şi Google lucrează în aşa-numitele ţări-tampon, ei plătesc impozite acestor ţări şi retrag bani din ţările în care fac vânzări. În cel mai rău caz, s-ar putea ca magnaţii internetului să se retragă din Moldova, s-ar putea să deschidă birouri la noi în ţara, dar Facebook şi Google nu deschid birouri în ţările, unde traficul lor nu este foarte mare. "



Totodată, şi cunoscutul antreprenor IT Vitalie Eşanu consideră că din cauza introducerii TVA în valoare de 20 la sută, abonamentul la Netflix, cărțile digitale Amazon Kindle, App-urile de pe AppStore și Google Play, publicitatea pe Facebook și Google vor fi mai scumpe cu 20% pentru cetățenii Republicii Moldova.



Potrivit calculelor făcute de responsabilii de la ministerul Finanţelor, modificarea propusă ar trebui să asigure venituri suplimentare în bugetul de stat. Numai pentru anul viitor a fost prognozată suma de 100 de milioane de lei. Proiectul politicii fiscale pentru 2020 urmează să fie examinat de Parlament.