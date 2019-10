Iniţiativa Dodon de a închide Muzeul Ocupației Sovietice a stârnit un val de nemulţumiri în societate

Iniţiativa Președintelui ţării Igor Dodon de a închide Muzeul Ocupației Sovietice a stârnit un val de nemulţumiri şi îngrijorări în societate. Dorinţa sa de a desfiinţa această instituţie este dur criticată atât de cetăţeni, cât şi de liderii unor partide politice.

Aceştia au semnat o declaraţie comună prin care îşi exprimă regretul faţă de gestul lui Dodon şi intenţionează să o transmită premierului Maia Sandu, pentru ca şeful executivului să ia atitudine.

Totul a pornit de la declarația lui Igor Dodon, făcută în cadrul evenimentului dedicat aniversării a 20-a a Uniunii Ofițerilor din Republica Moldova.



”Trebuie să facem un muzeu bun. Cel care a fost înainte a făcut un muzeu al nu știu cărei ocupații. El trebuie închis", a spus IGOR DODON

preşedintele Republicii Moldova.



Inițiativa i-a scandalizat pe liderii unioniști, care i-au cerut șefului statului să lase Muzeul Ocupaţiei Sovietice în pace.



"În rezultatul ocupaţiilor sovietice în total au fost ucise, omorât, prin înfometare sau deportate peste un 1,5 mln de persoane. Lichidarea muzeului de către Dodon noi îl înţelegem ca o nouă crimă", a spus Anatol Petrencu preşedinte INIS „ProMemoria”.



Valentina Sturza, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici care a fost deportată în acele timpuri de două ori, spune că ar accepta să mai treacă repetat prin acele grozăvii, doar ca muzeul să rămână neatins.



"Pe mine mă miră faptul ce vrea domnul Dodon să arate cu acest gest de închidere a muzeului. El vrea ca să şteargă din memoria tuturor persoanelor genocidul care a fost", a spus Valentina Sturza preşedintele Asociaţiei Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici.



Iar liderul Partidului "Democraţia Acasă", Vasile Costiuc, susţine că Dodon profanează memoria victimelor ocupației sovietice.



"E o tâmpenie curată ceea ce emană acest agent FSB. Este o politică clară de deznaţionalizare. O programă stabilită încă acum 70-90 de ani şi ea merge să fie realizată pas cu pas", a spus Vasile Costiuc preşedinte "Democraţia Acasă".



De aceeași părere este şi Vlad Bileţchi, preşedintele Asociaţiei "Unirea-ODIP".



"Ceea ce n-au reuşit să facă sovieticii şi ruşii azi trebuie să facă Dodon prin intermediul, adică Putin prin intermediul lui Dodon. Să şteargă orice urmă a faptului că ei sunt ocupanţi, că ei au ocupat şi au rusificat acest teritoriu", a spus Vlad Bileţchi preşedinte Asociaţia "Unirea-ODIP".



Atitudine au luat și doi foști miniștri ai Apărării, Vitalie Marinuță și Anatol Șalaru, ultimul fiind chiar cel care a înființat muzeul.



"Federaţia Rusă de câteva ori a făcut declaraţii prin care a condamnat deschiderea acestui muzeu. Rusia şi până astăzi declară că în 1940 şi nici în 1812 Basarabia nu a fost ocupată, dar a fost eliberată", a spus ANATOL ŞALARU, fost ministru al apărării.



"Se vede că la noi vine vremurile când cineva, Dodon doreşte ca noi să facem ce ne zice, să ţinem gura închisă. Cine nu-şi cunoaşte istoria sau vrea să o uite, are toate şansele să o repete.Acest muzeu trebuie să existe", a spus Vitalie Marinuţa fostul ministrul al apărării.



Am încercat să luăm legătura şi cu administraţia muzeului pentru a ne oferi o reacţie la acest subiect. Încă ieri am trimis o solicitare în scris către serviciul de presă de la Ministerul Apărării, dar n-am primit niciun răspuns până acum. Am încercat să vorbim cu directorul muzeului, dar fără succes. Doamna de la recepție ne-a spus inițial că acesta nu se află în birou, dar după aceea s-a contrazis și a spus că acesta este ocupat și nu ne poate primi.



Și trecătorii s-au arătat indignați de inițiativa șefului statului.



"Eu personal sunt împotrivă ca el să fie închis."



"Este un dezmăţ. Nu se poate de închis un muzeu. Copii, nepoţii noştri trebuie să meargă acolo. Ei trebuie să cunoască istoria."



"Nu se poate aşa ceva."



Muzeul Ocupaţiei Sovietice e parte componentă a Muzeului Armatei Naţionale şi a fost deschis în anul 2015.