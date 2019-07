INIŢIATIVĂ CRITICATĂ: Experţii spun că procesul de vot nu va fi echitabil

Iniţiativa blocului ACUM de a le permite moldovenilor din diasporă să voteze timp de două zile este criticată de societatea civilă. Experţii spun că, dacă aceste modificări ale codului electoral vor fi aprobate, atunci alegerile nu vor mai fi echitabile, pentru că cetăţenii care muncesc peste hotare vor fi favorizaţi.

Declaraţiile au fost făcute în cadrul consultărilor publice pentru modificarea codului electoral. Participanţii la şedinţă spun că această iniţiativă ar putea duce chiar şi la fraudarea alegerilor.

Autorii proiectului propun ca în diasporă să nu fie doar o zi de alegeri, ci două. În aşa fel, spun ei, cetăţenilor moldoveni stabiliţi peste hotare le va fi mai uşor să ajungă la secţiile de vot.



"Există propunere ca eventual cetățenii să aleagă, fie vin sâmbătă, fie vin duminică. În plus, trebuie să ţinem cont de faptul că unii dintre ei au două zile de odihnă, alţii au doar una", a spus deputatul PAS, Sergiu Litvinenco.



Reprezentantul Asociației pentru Democrație Participativă "ADEPT", Polina Panaite, se întreabă dacă iniţiativa e eficientă şi raţională.



"De ce este nevoie de două zile de votat peste hotare, dar nu de trei. Asta este într-adevăr o problemă? De unde noi am ajuns la concluzia că aceasta este o problemă. Pentru foarte multe propuneri de modificare apare această întrebare, de unde a apărut necesitatea şi dacă amendamentele propuse corespund sau sunt eficiente şi raţionale din punct de vedere financiar, legal", a spus reprezentantul, Asociația pentru Democrație Participativă, Polina Panaite.



Alţi experţi spun că iniţiativa creează inechităţi şi că mai degrabă ar fi nevoie de majorarea numărului de secţii de vot.



"Cetăţenii Republicii Moldova trebuie, indiferent de locul aflării lor, trebuie puşi în condiţii egale. Deci nu putem organiza alegeri două zile doar în diasporă şi în ţară să fie o singură zi. Din punctul nostru de vedere, ar fi neechitabil", a spus reprezentantul "Promo-Lex", Pavel Posică.



"Ori facem două zile pentru toţi cetăţenii. Atunci avem problemele care s-au invocat. Avem deja patru zile, cheltuieli, supracheltuieli. Să fie într-o zi, numărul secţiilor de votare ca să fie majorat, este strict necesar acest lucru", a spus reprezentant al Institutului de Creaţie Legislativ, Mihai Corj,



Iniţiativa nu a fost nici pe placul colegilor de coaliție. Socialiștii invocă lipsa transparenței.



"Dar ce facem cu buletinele de vot, inclusiv cele care sunt deja utilizate. Aceste secţii de votare nu sunt în incinta ambasadelor, dar sunt în diferite oraşe, municipii şi aici apare întrebarea nu doar siguranţa, dar şi posibilităţile de a falsifica", a spus deputatul PSRM, Vladimir Ţurcan.



"Şi plus la asta, închipuiţi-vă că la secţia de votare de peste hotare sunt 5000 de buletine. Pe parcursul unei zile, toate sunt epuizate. Şi a doua zi o să fie deschisă secţia de votare şi o le spună tuturor: "Bun venit, dar nu avem buletine", da?", a spus deputatul PSRM, Vasile Bolea.



Modificările codului electoral mai prevăd anularea sistemului mixt şi posibilitatea exercitării votului cu acte de identitate expirate, dar numai pentru cetăţenii din diasporă. Proiectul a fost votat în prima lectură.