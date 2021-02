Iniţiativă abandonată. Babybox-ul de la Institutul Mamei și Copilului, inutil

Alina-Violeta Toporovschi a avut ideea instalării babybox-ul de la Institutul Mamei și Copilului. Ea spune că proiectul nu a fost susținut de autorități.”Eu am lansat o petiție online, după aceasta la Parlament a fost înregistrat un proiect de schimbări în legislație, care ar permite funcționarea baby box-urilor. După a doua citire, acest proiect a fost respins și a anulat inițiativa. În acești opt ani, noi avem în jur la 20 de cazuri pe an.”, a spus locuitoarea orașului Chișinău, Alina-Violeta Toporovschi.Reprezentanții instituției spun că în tot acest timp nicio mamă nu a apelat la acest serviciu.”Acuma nu funcționează, încăperea are altă destinație acum.- Dar ce destinație are acum?- Adică... este echipamentul acela, dar pe lângă echipamentele existente de atunci, mai sunt și alte lucruri.- Depozit?- Este ca o încăpere din cadrul secției care este folosită totuși.”, a spus purtătorul de cuvânt al Institului Mamei și Copilului, Maxim Cazacu.Proiectul babybox funcţionează în 14 țări. Dispozitivul are un senzor de mişcare şi declanşează o alarmă atunci când un bebeluş este lăsat în cutie.