ÎNGRIJORĂTOR: Valul patru al pandemiei loveşte în tineri. Nu sunt vaccinaţi împotriva COVID-19 şi nu respectă restricţiile

Valul patru al pandemiei a umplut spitalele cu tineri. Medicii susţin că, dacă anterior virusul ataca mai mult persoanele în vârstă, acum se întâmplă exact invers. Secţiile de terapie intensivă sunt pline cu tineri nevaccinaţi, care nu au respectat normele sanitare.



"Am avut o pacientă lăuză la care am depus efort şi zi şi noapte cu toţi colegii noştri şi inclusiv catedra, dar cu părere de rău am pierdut-o. Pacientă tânără de 28 de ani", a spus Olga Usatîi, şefa secţiei Terapie Intensivă nr.4, Spitalul Clinic Republican.



Medicii de la Spitalul Clinic Republican spun că tânăra nu avea nicio boală cronică şi că ar fi luat noul coronavirus cu câteva zile înainte de naştere. Fătul a fost salvat prin cezariană, însă mama a decedat după o lună de luptă cu virusul.



"Da, pacienta a fost intubată, apoi de mai multe ori reintubată, la ventilator, dar totuşi insuficienţa respiratorie a progresat şi din păcate am pierdut-o", a declarat Olga Usatîi.



Ei afirmă că nu mai au locuri în spital şi că cei mai mulţi internaţi sunt pacienți cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani, care nu vor nici să se vaccineze, nici să se protejeze de boală.



"Majoritatea spun că au fost la petreceri", a menţionat şefa secţiei Terapie Intensivă nr.4, Spitalul Clinic Republican.



Și cea mai mare secţie de terapie intensivă cu profil COVID-19 din ţară s-a umplut până la refuz.



"Tineri vaccinaţi am avut doar unul, care a ajuns la ATI, dar s-a dovedit că era imunizat doar pe hârtie. În rest tineri, la ATI nu am avut vaccinaţi. Cazuri grave de boală la cei vaccinaţi sunt unice", a precizat Ion Cîvîrjîc, şef de secţie Terapie Inensivă, Institutul de Medicină Urgentă.



Datele Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică arată că mai puțin de un procent dintre tinerii de 18 ani sunt vaccinați cu schema completă, iar rata de imunizare în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 19 şi 29 de ani este de 13 la sută.

Doar fiecare al cincilea moldovean de la 30 la 39 de ani este complet vaccinat, iar cei cu vârsta cuprinsă între 40 şi 49 de ani s-au imunizat în proporţie de 27 la sută. Toți împreună, ei numără aproximativ 230 de mii de persoane, în timp ce moldovenii de peste 50 de ani imunizaţi cu schema completă ajung la aproape jumătate de milion.



"Tinerii ar trebui să fie acel motor, care să ducă ţara înainte, care ar trebui să citească literatură medicală, însă din păcate tinerii rămân în urma trenului", a declarat Ion Cîvîrjîc.



De la începutul lunii septembrie, de când a început să crească brusc numărul de cazuri noi de infectări, în ţară s-au înregistrat 471 de decese, dintre care 13 au fost printre persoanele de până la 40 de ani.